नेपाल लगायत ७५ देशका नागरिकको अमेरिकाको आप्रवासी भिसामाअस्थायी रोक

अमेरिका।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी ७५ वटा देशका नागरिकहरूका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा अस्थायी रोक लगाउने घोषणा गरेको छ। यो कदम आप्रवासीहरू अमेरिका आएपछि सरकारी सुविधामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न र सम्बन्धित कानुनहरूको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न चालिएको जनाइएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि यसको पुष्टि गरेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ७५ देशहरूको लागि आप्रवासी भिसा प्रशोधन स्थगित गरेको प्रवक्ताले पुष्टि गरेका हुन् ।
विदेश मन्त्रालयले आफ्नो स्क्रिनिङ र जाँचका मापदण्डहरू पुनरावलोकन नगरेसम्म कन्सुलर अधिकारीहरूलाई विद्यमान कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिइएको छ। यो स्थगन अनिश्चितकालका लागि रहनेछ र पुनरावलोकन सकिएपछि मात्र हटाइने जनाइएको छ ।
यस निर्णयबाट प्रभावित हुने देशहरूको सूचीमा नेपाल, सोमालिया, रुस, अफगानिस्तान, ब्राजिल, इरान, इराक, इजिप्ट, नाइजेरिया, थाइल्याण्ड, र यमन लगायत अन्य दर्जनौं राष्ट्रहरू रहेका छन्। विशेष गरी सोमालियाको सन्दर्भमा मिनेसोटामा करदाताको पैसाबाट सञ्चालित सहायता कार्यक्रमहरूको व्यापक दुरुपयोग भएको खुलासा भएपछि यो कडाइ गरिएको हो।
यो नीति नोभेम्बर २०२५ मा जारी गरिएको मार्गदर्शनमा आधारित छ, जसले अमेरिकी अध्यागमन कानुनको पब्लिक चार्ज प्रावधानलाई थप प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न जोड दिएको छ। यस प्रावधान अन्तर्गत यदि कुनै आवेदक भविष्यमा अमेरिकामा सरकारी सुविधामा निर्भर हुने देखिन्छ भने अधिकारीहरूले निजको भिसा अस्वीकार गर्न सक्छन्।
नयाँ निर्देशिका अनुसार अब भिसा अधिकारीहरूले आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, आर्थिक स्रोत, अंग्रेजी भाषाको ज्ञान र दीर्घकालीन चिकित्सा उपचारको आवश्यकता जस्ता पक्षहरूको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्नेछन्। विशेष गरी वृद्ध, बढी तौल भएका वा पहिले सरकारी नगद सहायता लिइसकेका व्यक्तिहरूले थप कडा जाँच वा भिसा अस्वीकृतिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
प्रभावित हुने ७५ देशहरूको पूर्ण सूचीमा अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, एन्टिगुवा र बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बंगलादेश, बार्बाडोस, बेलारुस, बेलिज, भुटान, बोस्निया, ब्राजिल, बर्मा, कम्बोडिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोलम्बिया, कोटे डी आइभोरी, क्युबा, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, डोमिनिका, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हाइटी, इरान, इराक, जमैका, जोर्डन, कजाकिस्तान, कोसोभो, कुवेत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, म्यासेडोनिया, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजेरिया, पाकिस्तान, गणतन्त्र कङ्गो, रुस, रुवाण्डा, सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट एण्ड ग्रेनाडिन्स, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्याण्ड, टोगो, ट्युनिसिया, युगान्डा, उरुग्वे, उज्वेकिस्तान र यमन रहेका छन्।
प्रतिक्रिया