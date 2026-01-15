माघी : परम्परा, पहिचान र एकताको प्रतीक

नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषताले भरिएको सुन्दर देश हो । यहाँ विशाल बहुजातिको जनसमूह बसोबास गर्दछ । अनेकतामा एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमान हाम्रो साझा पहिचान हो । नेपाल एउटा बहुजातिक देश भएकोले यहाँ प्रत्येक जातजाति र धर्मावलम्बीहरुका आ–आफ्नै सांस्कृतिक महत्व बोकेको मौलिक चाडपर्वहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै तराईको प्रमुख आदिवासीको रुपमा प्रचीनकालदेखि प्रख्यात तराईको भूमिपुत्र थारू जाति पनि एक हो । यिनै थारू समुदायको अत्यन्तै महत्वपूर्ण, भव्य र मौलिक उत्सव माघी (माघ) अर्थात् माघे संक्रान्ति सम्पूर्ण थारू समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भावनात्मक जीवनसँग गहिरो रुपले जोडिएको पर्व हो । हरेक वर्ष माघ १ गते मनाइने यो पर्व थारू समुदायमा नयाँ वर्षको रुपमा मनाइन्छ ।
थारू परम्पराअनुसार माघ १ गतेलाई नयाँ वर्ष वा नयाँ शुभ चक्रको शुरुवात मानिन्छ । यस दिन थारू परिवार र समुदायले पुराना विवादहरु समाप्त गरी नयाँ उमंग, नयाँ आशा र नयाँ योजनासहित जीवनको शुरुवात गर्छन् । माघीको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको सामुदायिक एकता हो ।
परदेशमा रहेका परिवारका सबै सदस्यहरु यो बेला घर फर्किन्छन् । गाउँ–समाजमा सामूहिक भोज, गीत, नाच, खेलकुद र शुभकामना आदानप्रदानले समुदायमा आपसी प्रेम र सद्भावना बढाउँछ । पुराना रिस, ईष्र्या, मनमुटानलाई माघीमा समाप्त गर्ने परम्पराले शान्तिपूर्ण चरित्रलाई झल्काउँछ । थारू समुदायको जीवनशैली प्रकृतिसँग अत्यन्त नजिक छ ।
वर्षभरि खेतीपाती, दक्षिणी भूभागको गर्मी, चिसो, जंगल, बिरुवा र सामुदायिक श्रमसँग जोडिएको थारू संस्कृतिमा वर्षको सबैभन्दा आरामदायी समय माघ महिनाको शुरुवातलाई मानिन्छ । यसै कारणले माघ १ गतेलाई नयाँ शुरुवात मान्दै माघी पर्व मनाउने परम्परा बसाइएको छ । यो पर्व थारूहरुको समूहवाद, आत्मनिर्भरता, श्रमपे्रम र समानता झल्काउने मौलिक सांस्कृतिक धरोहर पनि हो ।
थारू समुदायमा माघीको तयारी माघी शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हुन्छ । एक–दुई हप्ताअगाडिदेखि नै गाउँभरि चहलपहल शुरु हुन्छ । घर–आँगन सफा गर्ने, पीठो पिसाउने, तेल पेलाउने, जाँड–रक्सी बनाउने, विशेष परिकारका लागि आवश्यक सामग्रीहरु जुटाउने, मासुको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता कार्यहरु शुरु गरिन्छ ।
यसले समुदायभित्र एक–अर्काप्रति सहयोगी भावना बनाउँछ । माघ १ गते थारू गाउँमा बिहानैदेखि उत्सवको चहलपहल फैलिन्छ । ढिकरी, घोघी, सिध्रा, सुँगुरको मासु, जाँड, रक्सी, अन्डीको बरिया, खरियाजस्ता परिकारहरु माघीका दिन बनाइने परिकारहरु हुन् । यी परिकार केवल खानाका वस्तु मात्र होइनन्, यिनीहरुको संस्कृति र पहिचानसँग पनि मजबुत एवं घनिष्ट सम्बन्ध छ ।
पुस महिनाको अन्तिमको रातभर डफ बजाउने ढमरु गीत र छोकरा, झुमरा नाच नाच्ने गरिन्छ । जब बिहान भालेको पहिलो प्रहर शुरु हुन्छ, त्यही बेला घरका साना–ठूला पुरुषहरु सबैजना सकेसम्म नदीको दोभानमा बाजागाजासहित नुहाउन जान्छन्, जसलाई माघ लाहान (नुहाउने दिन) भनिन्छ । यता महिलाहरु घरको काममा बढी व्यस्त हुनुपर्ने भएकोले सबभन्दा नजिक पर्ने कुवा, घाट वा खोलानालामा गएर नुहाउने गर्दछन् र खानेकुरा तयार गर्ने गर्दछन् । माघी पर्वको उपलक्ष्यमा नुहाइसकेपछि टीका लगाउने क्रम शुरु हुन्छ ।
यस क्रममा घरमूलीले पहिले आफूलाई टीका लगाइसकेपछि आफ्ना भाइ, छोरा, भतिजा, नाति र अन्य सबैलाई टीका लगाइदिने र साइनोअनुसारको आफूभन्दा ठूलाबडालाई ढोग्ने तथा सानालाई शुभ आशीर्वाद दिने गर्दछन् । नुहाइ–धुवाइ गरेर घरमा फर्केपछि घरका सबैजना पुरुषले सर्वप्रथम निश्राउ कहार्ने गर्दछन् । यसको लागि घरको एउटा कोठामा एउटा भाँडोमा चामल, नुन र मासको दाल राखिएको हुन्छ । यिनै चामल, नुन र मासलाई छु्ट्टाछुट्टै भाँडाहरुमा पाँच–पाँच अञ्जुली झिकेर राखिन्छ । यो प्रक्रियालाई निश्राउ कहर्ना (कोसेली छुट्याउनु) भनिन्छ ।
निश्राउ जति झिकेर राखेको छ त्यसैमा केही थपेर माघीको दोस्रो दिनमा आफ्ना दिदी–बहिनीहरुलाई दिन जाने गरिन्छ । निश्राउ कहर्ना सकेपछि घरको सबैभन्दा जेठो महिला वा पुरुषबाट शुरु गरी आफूभन्दा पाका सबैसँग सेवा ढोग लाग्ने र आशिष लिने गरिन्छ । आ–आफ्ना घरमा सेवा ढोग लागेर खानपिनपछि छरछिमेक तथा गाउँघरमा आफ्ना मान्यजनहरुसँग सेवा ढोग लागेर आशीर्वाद लिने र सानालाई आशीर्वाद दिनुका साथै माघी पर्वको खस्रा–मीठा परिकारहरु खाने गरिन्छ ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महिकालीसम्मका थारू जातिले आ–आफ्ना स्थान विशेषले फरक–फरक परिकारहरु खाने गर्दछन् । यस दिन सम्बन्ध बिग्रेको र बोलचाल बन्द भएकाहरुसँग गएर पनि ढोग्ने गरिन्छ । यसले खेतीपातीको क्रममा तथा अन्य बेला हुन गएका मनमुटाव तथा रिसइबी बिर्सी सहिष्णुता र सद्भावको पुनः स्थापना गर्न÷गराउन मद्दत गर्दछ । माघी पर्वको भोलिपल्ट माघीको दोस्रो दिन दाजुभाइहरुले आफ्ना दिदी–बहिनीहरुलाई निश्राउ (कोेिली) अनिवार्यरुपमा दिन जाने गर्दछन् । कोसेलीमा माघ १ गते छुट्याइएको चामल, नुन, दाल र विभिन्न मीठा परिकारहरु दिन जाने चलन रहेको छ ।
दाजुभाइले आफ्ना दिदी–बहिनीलाई सद्भावका साथ बर्सेनि दिने निश्राउको ठूलो महत्व रहेको छ । माघ २ गतेका दिन प्रत्येक दिदी–बहिनीले निश्राउ दिन आउने आफ्नो दाजु वा भाइको प्रतीक्षा व्यग्रताका साथ गरिरहन्छन् । यस दिन चेलीहरुले निश्राउ दिन आउने दाजुभाइको विशेष स्वागत र मीठा–मीठा परिकारहरु खान दिने गर्दछन् । यसले दाजुभाइ तथा दिदी–बहिनीबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र जीवन्त बनाउन मद्दत गर्दछ । यसबाट दाजुभाइले आफ्ना दिदी–बहिनीलाई आर्थिक सहयोग, माया–ममता र स्नेह गरेको कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
माघी पर्वमा थारू समुदायको सामाजिक संरचना पुनर्गठित हुन्छ । बरघर, गुरुवा, चिरक्या, चौकिदारलगायत पदाधिकारीहरु समुदायले लोकतान्त्रिक तरिकाले छानेर वर्षभरिका सामाजिक काम, नियम र दायित्वहरु तोकिन्छ । यसले थारू समाजलाई स्वतन्त्र र व्यवस्थित ढंगले चलाउन मद्दत गर्दछ । माघीको दिन परिवारभित्र घरधन्दा, खेतबारी बाँडफाँड, किसन्वा, आर्थिक जिम्मेवारी, दम्पती तथा परिवारका समस्याहरु शान्तिपूर्ण वातावरणमा मिलाइन्छ । यसरी माघी पारिवारिक सद्भाव कामय गर्ने अवसर बन्छ ।
माघीको दिन विशेष गरी नाचगान, उत्सव र सांस्कृतिक कार्यक्रमले थारू समुदायमा माघीका रातहरु झन् रमाइला हुन्छन् । मघौटा जात, डफ्फा गीत, सामूहिक गीत–संगीतले माघीलाई उत्कृष्ट सांस्कृतिक पर्वका रुपमा मनाइन्छ । माघी पर्वले सामाजिक महत्व पनि राखेको छ । माघीले एउटै गाउँ वा टोलका सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याई एकताको भावना बढाउँछ । थारू समुदायको इतिहास, सभ्यता र गर्वलाई उजागर गर्न महत्वपूर्ण र साझा पहिचान बोकेको छ माघीले । समुदायमा नयाँ वर्षको योजनासहित आर्थिक र सामाजिक नाचगान जोगाउन र नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न माघीले ठूलो योगदान दिन्छ ।
नेपाल सरकारले थारू समुदायको माघी पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मान्यता दिइसकेको छ । आज माघी केवल थारूहरुको मात्र नभई सम्पूर्ण देशको सांस्कृतिक विविधता झल्काउने उत्सवका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । थरुहट तपाईंका विभिन्न जिल्ला तथा काठमाडौंको टुँडिखेलमा मेला महोत्सव आयोजना हुन्छन् । जसले पर्यटन, स्थानीय अर्थतन्त्र, संस्कृतिको प्रचारप्रसारलाई समेत बढाएको छ । माघी पर्व थारू समुदायको जीवन, संस्कृति र इतिहासको जगेर्ना हो । यो केवल पर्व होइन, जीवनशैली, पहिचान, एकता, संस्कृतिको अद्भुत संगम हो । थारू समुदायको भव्य माघी पर्वले नेपालभित्र विविधता, समृद्धि र सांस्कृतिक सौन्दर्यको सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ ।
यसरी माघी पर्व थारू समुदायको केवल परम्परागत चाड मात्र नभई सामाजिक पुनर्गठन, पारिवारिक एकता, सामूहिक निर्णय र आत्मपहिचान तथा पुनर्जागरणको एक सशक्त संस्कार हो । यस पर्वले श्रम, समानता, सहिष्णुता र आपसी सद्भावजस्ता मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दै थारू समाजलाई अनुशासित, आत्मनिर्भर र लोकतान्त्रिक बनाउँदै आएको छ । नेपाल सरकारले माघीलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मान्यता दिनुले यसको महत्व झनै उचाइमा पुगेको छ । आज माघी थारू समुदायको गौरव मात्र नभई नेपालको सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समन्वय र राष्ट्रिय एकताको जीवन्त प्रतीकका रूपमा स्थापित भएको छ । बदलिँदो सामाजिक परिवेशमा माघी पर्वका मौलिक मूल्य, परम्परा र दर्शनलाई संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु राज्य, समाज र समुदाय सबैको साझा दायित्व हो । माघीले देखाउने एकता, मेलमिलाप र सामूहिक चेतनाको सन्देश आजको नेपाली समाजका लागि अझ सान्दर्भिक र प्रेरणादायी बनेको छ, बन्दै जानेछ ।
