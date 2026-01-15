माघ १ गते बिहीबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : दिन अनुकूल देखिँदैन । रोगको भय, काममा बाधा, आर्थिक नोक्सानी हुन सक्छ ।
वृष : धन लाभ, मान–सम्मान बढ्ने, समस्याको समाधान, वाहन–सुख हुने देखिन्छ ।
मिथुन : समय शुभ छ । आर्थिक लाभ, विजय, धन लाभ, प्रतियोगितामा सफलता हुन सक्छ ।
कर्कट : गरेको काम असफल, वायु विकार, शोक–सन्ताप हुन सक्छ । सतर्क रहनु नै बेस ।
सिंह : दिन अनुकूल नभएकाले पेटको समस्या, विवाद, दिनचर्या अस्तव्यस्त हुन सक्छ ।
कन्या : समय शुभ छ । आर्थिक लाभ, पढाइ–व्यवसायमा सफल, मान बढ्ने सम्भावना छ ।
तुला : सतर्क रहनुहोला । निरर्थक खर्च, मानसिक चञ्चलता, नेत्र विकार हुन सक्छ ।
वृश्चिक : तपाईंका लागि दिन उत्तम छ । उपहारादि वस्तु प्राप्ति, धन लाभ, कार्यसफल होला ।
धनु : समय अनुकूल नहुँदा धन नाश, दुर्घटनाको सम्भावना, वादविवाद, खर्च वृद्धि हुन सक्छ ।
मकर : सानै प्रयासमा विविध लाभ, पारिवारिक सुख, मिष्ठान्न भोजन हुने सम्भावना छ ।
कुम्भ : समय शुभ फलदायक छ । सुख–सन्तोष, कार्य सिद्धि, आनन्दको अनुभूति हुने देखिन्छ ।
मीन : राजनीतिक असफलता, राज्यभय, मान–प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ । सतर्क रहनुहोला ।
