झापा–५ मा ओली र बालेन भिडन्तको संकेत

–दुवैका लागि ‘करियर–डिसाइडिङ’ चुनाव
–दुईजना भिडेमा झापा–५ मुख्य चासोको केन्द्र बन्ने
–जोखिम केलाउन बालेनलाई विश्लेषकको सुझाव
काठमाडौं ।
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै चासो र रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच हुने संकेत देखिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा यो भिडन्तलाई ‘करियर–डिसाइडिङ’ चुनावका रूपमा हेरिन थालिएको छ । बालेनले पछिल्लो पटक आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ‘शुभकामना सबैलाई, हामी आउँदै छौं’ लेखेर झापामा चुनाव लड्न आउने सन्देश दिनुभएको अनुमान गरिएको छ ।
ओलीले लामो समयदेखि निर्वाचन जित्दै आएको झापा क्षेत्र नं ५मा यसपटक बालेनले प्रत्यक्ष चुनौती दिने तयारी गरिरहेको उहाँ निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । ओलीको सम्भावित पाँचौँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो यही निर्वाचनसँग गाँसिएको छ । त्यही बाटो छेक्ने रणनीतिसहित बालेन मैदानमा उत्रन लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
तर, बालेनका लागि यो चुनाव सजिलो छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा रास्वपा उम्मेदवार तेस्रो स्थानमै सीमित भएका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा ओलीले सो क्षेत्रमा सर्वाधिक ५२ हजार ३ सय ११ मत ल्याएर विजयी बन्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुरेशकुमार पोखरेलले ११ हजार ७ सय ५९ मत ल्याएर तेस्रो बन्नुभएको थियो । रास्वपाका पोखरेलको भन्दा ओलीको मत चार गुणाभन्दा बढी आएको थियो ।
२०७९ सालको चुनावी गणित हेर्दा रास्वपाका बालेनलाई ओलीसँग चुनाव जित्न ‘फलामको चिउरा’ चपाएसरह कठिन हुने देखिएको छ । यद्यपि, अहिले परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भएको र जेन–जी आन्दोलनपछि ओली बद्नाम बनेको भन्दै बालेन र उहाँ निकटस्थहरू झापा–५ मा बालेनले जित्ने दाबी गर्दै उम्मेदवारी दिने योजनामा लागेका हुन् ।
संगठन, संरचना र स्थानीय पकडतर्फ ओली अझै बलियो देखिन्छन् । तर, बालेनको उम्मेदवारी घोषणासँगै उक्त क्षेत्र राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बन्ने निश्चितजस्तै छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि बालेनलाई केपी ओलीसँगै चुनाव लडेर विजय हासिल गर्न उक्साइरहनुभएको छ । केही विश्लेषकहरूले भने ओलीसँग बालेन चुनाव हारेमा उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामा धक्का लाग्न सक्ने भन्दै जोखिम पक्षको गहन विश्लेषण गर्न सुझाएका छन् ।
यदि, बालेन र ओली भिड्ने अवस्था आएमा दुवै पक्षले यो चुनावलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । ओलीका लागि हारको अर्थ केवल एक सिट गुमाउनुमात्र होइन, दीर्घकालीन राजनीतिक अवसानतर्फको संकेत हुन सक्छ । चुनाव हारेमा ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षामा गम्भीर ‘ब्रेक’ लाग्नेछ ।
उता, बालेनका लागि पनि जोखिम कम छैन । यदि, उहाँले पराजय भोगे उहाँको प्रारम्भिक राजनीतिक यात्रामै गम्भीर धक्का लाग्नेछ । उदाउँदो राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा रहेका बालेनका लागि यो चुनाव भविष्य निर्माणको अवसर पनि हो र राजनीतिक करियरमै प्रश्न उठाउने जोखिम पनि ।
यसैले, ओली–बालेन भिडन्त केवल दुई उम्मेदवारबीचको चुनाव होइन, दुई फरक राजनीतिक धार, शैली र पुस्ताबीचको निर्णायक टकराब बन्ने देखिएको छ । परिणाम जे आए पनि यो प्रतिस्पर्धाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड दिने विश्लेषण गरिएको छ ।
यस्तो छ २०७९ को निर्वाचनको मत परिणाम
केपी शर्मा ओली एमाले :५२,३११
खगेन्द्र अधिकारी, नेपाली कांग्रेस : २३,७४२
सुरेशकुमार पोखरेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : ११,७५९
प्रतिक्रिया