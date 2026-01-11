भेनेजुएलामा ३०० अर्ब ब्यारेलभन्दा बढी तेल छ

एजेन्सी।
भेनेजुएलाको राजधानी काराकास ९१ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो देशको जनसंख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । यो देशमा बोलिने मुख्य भाषा स्पेनी हो, जसमा केही क्षेत्रीय भाषाहरू पनि प्रचलित छन् ।
मादुरोले लामो समयदेखि ट्रम्प प्रशासनलाई आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले अमेरिका भेनेजुएलाको तेल भण्डार नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भन्ने बताउँदैं आएका छन् ।
त्यसैले यो प्रश्न पनि उठ्छः भेनेजुएलाको तेल भण्डार कति ठूलो छ, जसले गर्दा यस्ता आरोपहरू लागेका छन् । भेनेजुएलामा ३०० अर्ब ब्यारेलभन्दा बढी तेल भण्डार रहेको अनुमान गरिएको छ, जुन विश्वको कुनै पनि देशको सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो ।
यो मुख्यतया धेरै भारी कच्चा तेल हो, जसलाई निकाल्न महँगो र गाह्रो छ, तैपनि भेनेजुएला विश्वको पाँचौं ठूलो निर्यातकर्ता बनेको छ । अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनको अनुसार, भेनेजुएलाले २०२३ मा विश्वको कुल कच्चा तेलको ०.८% मात्र उत्पादन गरेको थियो ।
हाल, भेनेजुएलाले हरेक दिन लगभग ९ लाख ब्यारेल कच्चा तेल निर्यात गर्छ । चीन यसको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो ।
तेलको अतिरिक्त, भेनेजुएला खनिजमा पनि धनी देश हो । २०१६ को सर्वेक्षणअनुसार भेनेजुएलामा कोइला, स्टील, आल्मुनियम, निकल, म्याङ्गनीज, तामा र जस्ता जस्ता खनिजहरूको भण्डार रहेको छ । यस सर्वेक्षण अनुसार, भेनेजुएलामा १२ हजार मिलियन टन फलाम बक्साइटको भण्डार छ ।
भेनेजुएलाको कालाओ गाउँ परम्परागत रूपमा सुन खानीको प्रमुख केन्द्र रहेको छ । यो देशमा ४० लाख टन सुनको भण्डार अनुमान गरिएको छ ।
यो पनि अनुमान गरिएको छ कि यसमा ६ करोड टन आल्मुनियम अयस्क (बक्साइट) छ । गैर–धातु खनिजहरूको सन्दर्भमा, भेनेजुएलामा १० अर्ब मेट्रिक टन कोइला रहेको अनुमान गरिएको छ ।
कफी भेनेजुएलाको मुख्य बाली हो । यहाँ मकै र चामल पनि खेती गरिन्छ । यहाँका मुख्य कृषि क्षेत्रहरू उत्तरी पहाडहरू र तल्लो भागहरू हुन् । २१ औं शताब्दीको प्रारम्भिक दशकहरूमा भेनेजुएलामा कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन पनि देखियो ।
देश गम्भीर मुद्रास्फीति, अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव, बेरोजगारी र अपराध जस्ता समस्याहरूले ग्रस्त छ । यसले गर्दा लगभग ७० लाख भेनेजुएलालीहरू छिमेकी देशहरूमा बसाइँ सरेका छन् ।
