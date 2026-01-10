पुस २६ गते शनिबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : समय उत्तम छ । आर्थिक लाभ, खेलकुद–परीक्षामा विजय, कार्य सफल हुन सक्छ ।
वृष : समय शुभ देखिँदेन । काममा असफलता, खर्च, पेटको समस्या, कष्ट हुन सक्छ ।
मिथुन : दिन अनुकूल नभएकाले तनाव, अपच, दौडधूप, शोक–सन्तापको सम्भावना छ ।
कर्कट : दिन उत्तम छ । आर्थिक लाभ, मान–सम्मान, इज्जत–प्रतिष्ठा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
सिंह : चञ्चलता, धन नाश, व्यर्थमा खर्च, स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ । सजग रहनु बेस ।
कन्या : समय बलवान् भएकाले सम्पत्ति, पुरस्कार, सम्मान प्राप्ति, मिष्ठान्न भोजन होला ।
तुला : सतर्कता अपनाउनुहोला । स्वास्थ्य समस्या, विवाद, चोटपटकको सम्भावना देखिन्छ ।
वृश्चिक : समय शुभ भएृकाले आर्थिक लाभ, खाद्यान्न प्राप्ति, उपहारादि वस्तु प्राप्ति होला ।
धनु : समय उत्तम फलदायक छ । कार्य सफल, सुख–सन्तोष, पढाइ–लेखाइमा सफलता होला ।
मकर : राजनीतिक भय, मान–सम्मानमा चोट, व्यर्थको यात्रा हुन सक्छ । सजग रहनु नै बेस ।
कुम्भ : समय अनुकूल देखिँदैन । रोगव्याधिको भय, खर्च वृद्धि, काममा बाधा–व्यवधान हुन सक्छ ।
मीन : शुभ समय भएकाले परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता, धन लाभ हुने सम्भावना छ ।
