नेकपा बैतडीद्वारा भट्ट र कुँवरको नाम सिफारिस

बैतडी।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बैतडीबाट उम्मेदवारमा दुई जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।
उम्मेदवार सिफारिस जिल्ला कार्यदलले परमानन्द भट्ट र नरेन्द्र कुँवर (विजयसुन्दर)को नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको जिल्ला कार्यदलका सदस्य शंकर भण्डारीले बताए ।
भट्ट यसअघि एकीकृत समाजवादी र कुँवर नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध रहेका थिए । पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाले भट्ट र कुँवरको नाम सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवार छनौट गर्न नरेन्द्र कुँवर, माया भट्ट, शंकर भण्डारी र लालसिंह कार्की रहेको चार सदस्यीय जिल्ला कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले आज दुई जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
अब केन्द्रले जिल्लामा एकजनालाई उम्मेदवार बनाउने र त्यसपछि पार्टीको चुनावी गतिविधि अगाडि बढाउने तयारी रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बैतडीले जनाएको छ ।
