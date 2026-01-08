दोहोरिने दाउमा राप्रप्राका दीपक

हेटौंडा ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मकवानपुरले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ मा प्रत्यक्षतर्फ पूर्वसांसद दीपकबहादुर सिंहको उम्मेदवारी औपचारिकरुपमा पक्का गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्णय तथा जिल्ला कार्यसमितिको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ अन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिस गरिएको राप्रपाले जनाएको छ ।
यसपटक गत निर्वाचनभन्दा अझ सबल, सक्षम र जनअपेक्षाअनुसारका उम्मेदवारहरु मैदानमा उतारिएको पार्टीको दाबी छ । पार्टीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर–१ मा प्रत्यक्षतर्फ सिंहलाई उम्मेदवार बनाइएको छ भने समानुपातिकतर्फ विभिन्न समूहअन्तर्गत उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ सिफारिस गरिएको नामावलीमा खस÷आर्यतर्फ उमेश थापा र नवराज थपलिया, आदिवासी÷जनजातितर्फ अरुण लामा, मनोजकुमार मोक्तान र बालकृष्ण श्रेष्ठ, जनजाति महिलातर्फ सरस्वतीकुमारी घिमिरे, मनिषा स्याङ्तान, महिलातर्फ हीराकुमारी भट्ट र हीरा चौंरेल छन् । दलिततर्फ सन्देश परियार र विष्णु सुनार तथा उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्गतर्फ युवराज प्रजा छन् ।
उम्मेदवारी घोषणापछि पूर्वसांसद सिंहले यसपटक निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मकवानपुरका जनताले विगतमा दिएको माया, विश्वास र समर्थनको कदर गर्दै यसपटक जसरी भए पनि बहुमत ल्याएर विजय हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । जनताको हक, अधिकार र पहिचानका लागि सदनदेखि सडकसम्म संघर्ष जारी रहनेछ ।’ उहाँले मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्यका लागि राप्रपाको वैकल्पिक शक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै क्षेत्र नम्बर–१ का जनताले आफूलाई पुनः अवसर दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मकवानपुर–१ बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सिंह प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ सूर्य चुनाव चिह्न लिएर लड्नुभएका राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापा र गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय डीनालाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नुभएको थियो । राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य सिंहले २७ हजार ८ सय १६ मत पाउनुभएको थियो । कांग्रेस उम्मेदवार उपाध्यायले २५ हजार ४ सय ३४ र राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापाले २५ हजार ४ सय २० मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
२४ वर्षको उमेरमा नेपाल राष्ट्रिय युवा संघ केन्द्रीय अध्यक्षबाट शुरु भएको सिंहको राजनीतिक यात्रा अनवरत चलिरहेको छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि मकवानपुरमा कम्युनिस्टको प्रभाव बढ्दै गयो भने राप्रपा खुम्चिँदै गयो । २०५१ सालको निर्वाचनमा राप्रपाबाट कमल थापा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
त्यसपछिका निर्वाचन राप्रपा र सिंहका लागि सुखद भएन । राप्रपा मकवानपुरले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठन सुदृढीकरण, जनसम्पर्क विस्तार तथा निर्वाचन तयारीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । पार्टी नेतृत्वका अनुसार जनताको चाहना र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारहरुलाई अघि सारेर निर्वाचनमा सशक्त उपस्थिति जनाइनेछ ।
प्रतिक्रिया