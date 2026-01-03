पैँतालिस जना अपाङ्गता भएकालाई परिचय–पत्र वितरण 

माधव पोखरेल
१९ पुष २०८२, शनिबार १०:००
उदयपुर ।

 उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेको अपांगता परिचय–पत्र वितरण शिविरमा ४५ जनाले अपांङ्गता परिचय–पत्र पाप्त गरेका छन् । 

 चौदण्डीगढी नगरपालिकाको वडा नम्वर १, ४, ८ र ९ मा सञ्चालन भएको शिविरमा २१ जना महिला,  २४ जना पुरुषले परिचय–पत्र प्राप्त गरेका छन् । जसमध्ये १० जना बालबालिका रहेका छन् । उनीहरुमध्ये ३ जनाले रातो, १४ जनाले निलो, ७ जनाले पहेँलो  र २१ जनाले सेतो कार्ड प्राप्त गरेका छन् । 

   १ नम्वर वडामा भएको शिविरमा १० जना, २ नम्वर वडामा २ जना, ३ नम्वर वडामा  २ जना,  ४ नम्वर वडामा ५  जना,  ५ नम्वर वडामा २ जना, ७ नम्वर वडामा  २ जना,  ८ नम्वर वडामा १० जना, ९ नम्वर वडामा ८ जना र  १० नम्वर वडामा ४ जनाले नयाँ अपांगता परिचय–पत्र प्राप्त गरेका छन् । भने  ५५ जनाको कार्ड खिचि नयाँ बितरण गरिएको छ । यसैगरी ३ जनाको अवस्था अनुसार अपांङ्गता परिचय–पत्र परिवर्तन गरी वितरण गरिएकोछ ।  

 २०८२ पुष  ११ गतेदेखी १४ गतेसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा २ सय ५३ जनाले स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गरेका छन् साथै उनीहरुको आवश्यकता अनुसारको सहायता सामाग्री र थप उपचारको पहिचान गरिएको छ । 

 शिविरमा मेडिकल अफिसर डा अजय खड्का, फिजियोथेरापिष्ट प्रियंका तामाङ्ग, वरिष्ट नेत्र सहायक दिपक कुमार सिंह कुसवाहा, वरिष्ट कान सहायक सञ्जय कुमार कर्ण,  चौदण्डी अपांगता सेवा संस्थाका पदाधिकारी लगाएत चौदण्डीगढी नगरपालिकाको कर्मचारीहरुको संयुक्त टोलीले शिविर सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको बताइएको छ ।

 कोशी प्रदेश सरकार र करूणा फाउण्डेसन नेपालको त्रीपक्षीय लागत साझेदारी तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको प्रविधिक सहयोगमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परिक्षण, परिचयपत्र वितरण तथा आवश्यकता पहिचान शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।

