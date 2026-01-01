पुस १७ गते बिहीबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : दिन शुभ फलदायक छ, धनसम्पत्ति प्राप्ति, सुख–सन्तोष, कार्य सफल होला ।

वृष : खाद्यान्न प्राप्ति, मिष्ठान्न भोजन, शुभ समाचार, कार्य सफलताको योग छ ।

मिथुन : सजग रहनुस्, धन हानि, रोगव्याधिको भय, आर्थिक नोक्सानी, चिन्ता होला ।

कर्कट : शुभ समयले विविध वस्तु वा सेवा प्राप्ति, विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट होला ।

सिंह : गरेका काम सफल, साथीभाइ वा आफन्तबाट सहयोग, सुख हुने देखिन्छ ।

कन्या : प्रयास गर्नुस्, राज्य वा राजनीतिकर्मीबाट फाइदा, मान–प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ ।

तुला : सजग रहनुस्, रोगव्याधिको भय, शारीरिक कष्ट, धन हानि, कार्य बाधा होला ।

वृश्चिक : दिन शुभ छ, धन लाभ, विपरीतलिंगीबाट लाभ, हर्षविभोर, प्रसन्नता होला ।

धनु : सानै प्रयासमा द्रव्य लाभ, प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा विजय, सुख–शान्ति हुनेछ ।

मकर : शुभ समयले गरेका काम सफल, आत्मसन्तुष्टि, गिफ्ट प्राप्तिको सम्भावना छ ।

कुम्भ : पेटको स्वास्थ्य समस्या, व्यर्थमा दोडधुप, तनावले अनिद्रा नहोला भन्न सकिन्न ।

मीन : दिन शुभ छ, लाभ, पराक्रम, उन्नति–प्रगति, मान–सम्मान, हितैषी भेटघाट होला ।

