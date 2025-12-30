लमजुङका तमु समुदायले मनाए ल्होसार

लमजुङ।
लमजुङका गुरुङ समुदायले तमु नयाँ वर्षको रुपमा तामझामका साथ विविध कार्यक्रम गरी ल्होसार पर्व मनाएका छन् । बर्गचक्र फेरिएसँगै गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षको रुपमा धूमधामसँग तमु ल्होसार पर्व मनाउने गर्दछन् । गुरुङहरुले सफ्रिल्हो अर्थात सर्प वर्गलाई बिदाइ गरी त ल्हो अर्थात घोडा वर्गलाई स्वागत गर्दै ल्होसार मनाएका छन् ।
ल्होसारको रौनक छाएको लमजुङका गुरुङ समुदायले शुभकामना आदाप्रदान, चियापान, सास्कृतिक कार्यक्रमका साथ ल्होसारको स्वागत तथा स्योकै लगायतका कार्यक्रम गर्दे आएको छ । ल्होसारको मुख्य दिन मंगलबार तमु ह्युला छोँज धि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् बेसीशहर इकाईले ल्होसारको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदानसंगै दिवा भोज तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको हो ।
इकाई अध्यक्ष क्याप्टेन मिलवहादुर गुरुङको अध्यक्षता एवं बेसीशहर नगरपालिका प्रमुख गुमान सिंह अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख अर्यालले तमु ल्होसार गुरुङ समुदायको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा सांस्कृतिक धरोहर भएको बताए । उनले भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाउन यस्ता पर्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारले संस्कृति संरक्षणका गतिविधिलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य, गीत तथा परम्परागत प्रस्तुतिहरू देखाइएको थियो । सहभागीहरुले एकआपसमा शुभकामना साटासाट गर्दै नयाँ वर्ष सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गरेका थिए । कार्यक्रममा दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवाराज अधिकारी, मर्स्याङदी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, क्व्होलासोथार गाउँपालिका अधयक्ष सुर्यप्रसाद गुरुङ, बेसीशहर नगरपालिका उपप्रमुख पदमा गुरुङ, मर्स्याङदी गाउँपालिका उपाध्यक्ष जुनमाया थापा, बेसीशहर नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष पवित्र थापा राना लगायतको उपस्थित रहेको थियो
कार्यक्रममा तमु ह्युला छोँज धि बेसीशहर इकाईमा गत वर्ष प्रवेश गरेका सदस्यलाई प्रमाण पत्र वितरण तमु समुदाय तथा आमा समूहका महिलाहरुलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न सहयोग गर्ने पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय लमजुङ र ग्रामीण तालिम केन्द्र सिम्पानीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
ल्होसारको अवसरमा ईकाइले पाँच वटै टोलको आमा बाबा समुहको भेषभुषा प्रतियोगिता समेत आयोजना गरिएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा शन्ति टोलका बाबा आमा प्रथम भएका् छ भने अन्य चार वटा समुह सान्तवन भएको छ ।
कार्यक्रममा इकाईका उपाध्यक्ष कुमवहादुर गुरुङले स्वगात मन्तव्य राखेका थिए भने कार्यक्रमको सहकिजरण सचिव सुवेदार कृष्ण वहादुर घलेले गरेका थिए। .
कार्यक्रमका अवसरमा बेसीशहर इकाई अन्र्तगतका पाँच वटा टोल समूह, तमु प्लु संघ र तमु विद्यार्थी छोँज धिले जातिय भेषभुषासहित नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा पाँच वटा टोलको फरकफरक परिकारसहित स्योकै कार्यक्रम समेत भएको थियो ।
आज सदरमुकाम बेसीशहरसहित उदिपुर, चिसापानी भुजुङ, घनपोखरा, ताघ्रिङ, घेर्मु, पसगाउँ, सिउरुङ, ढंगै, राईनास, पाचोक, इलमपोखरी लगायतका गाउँहरुमा विविध कार्यक्रम गरी धूमधामका साथ ल्होसार पर्व मनाइएको छ ।
