पुस १५ गते मंगलबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : दिन शुभ छ । धन लाभ, उपहार प्राप्ति, चिताएको कुरा पुग्ने सम्भावना छ ।
वृष : दिन त्यति शुभ छैन । धनको खर्च, चोटको सम्भावना, वादविवाद हुने सम्भावना छ ।
मिथुन : आम्दानी, साथीभाइ–इष्टमित्रबाट सहयोग, खाद्यान्न प्राप्तिको सभ्भावना देखिन्छ ।
कर्कट : तपाईंका लागि समय बलवान् छ । स्वस्थता, आनन्द, कार्य सफल, सन्तोष होला ।
सिंह : दिन शुभ भएकाले राजा अर्थात् राज्यबाट लाभ, विजय, मान वृद्धि हुने देखिन्छ ।
कन्या : सजग रहनुस् । शारीरिक अस्वस्थता, आर्थिक नोक्सानी, काममा बाधा हुन सक्छ ।
तुला : समय शुभ छ । धन प्राप्ति, समस्या समाधान, पुरस्कार–सम्मान पाइने देखिन्छ ।
वृश्चिक : थोरै प्रयासमा धन लाभ, खेलकुद–परीक्षामा सफलता, आर्थिक लाभ हुन सक्छ ।
धनु : दिन राम्रो छ । काममा सफलता, जाँगर बढ्ने, आय वृद्धि, सुख–सन्तुष्टि हुनेछ ।
मकर : छिमेकमा विवाद, पेटको स्वास्थ्य समस्या, दौडधूप हुन सक्छ । सजग रहनु बेस ।
कुम्भ : दिन शुभ छ । द्रव्य लाभ, इज्जत–प्रतिष्ठामा वृद्धि, कार्य सफल, प्रसन्नता होला ।
मीन : सानै प्रयासमा धन लाभ, आर्थिक उन्नति, शुभ कार्य, सुखानुभूति हुने देखिन्छ ।
