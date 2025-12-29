सूर्य नेपाल गल्फ टूर १९ औं सिजनमा

नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स संघ (एनपिजिए) ले हरेक सिजनमा कूल ८ प्रतियोगिता संचालन गरिरहेको छ । नेपालको गल्फ प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रालिको प्रायोजनमा लगातार आयोजना भइरहेको पनि छ । सिजनको पहिलो प्रतियोगितामा सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनबाट शुरु हुने गर्दछ ।
नेपालमा गल्फ प्रतियोगिता आजबाट १९ वर्षअघिदेखि शुरु भएको हो । यहाँदेखि अहिले २०२५–२६ सिजन गल्फ टुरको १९ औं संस्करणको हो । एनपीजीएका अध्यक्ष रविन्द्रमान श्रेष्ठले यसबारे बताए– ‘सूर्य नेपाल गल्फ टुरले आफ्नो १९औँ वर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ र यसले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक गल्फको विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ ।’
उनले बताए –‘यो टुरले व्यावसायिक तथा एमेच्योर खेलाडीलाई प्रेरित गर्दै नयाँ प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ । सूर्य नेपाल प्रा. लि. को निरन्तर सहयोगप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं, जसको योगदानले टुरलाई सफल बनाएको छ ।’
सूर्य नेपाल गल्फ टुरअन्तर्गत ८ प्रतियोगिता विभिन्न पाँच गल्फ कोर्समा सञ्चालन हुुने गर्दछ । जसमा, काठमाडौंभित्र गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा २ वटा, रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा ३ वटा तथा बाँकी ३ प्रतियोगिता काठमाडौंबाहिर पोखरा र धरानको गल्फ कोेर्समा आयोजना हुने गर्दछ । यस सिजनदेखि बर्दिबासस्थित आर्मी गल्फ कोर्समा पहिलो पटक यस टूरको प्रतियोगिता हुने सुरसारमा छ ।
कूल ८० लाख १० हजार
पछिल्ला सिजनमा भन्दा यस सिजनमा पुरस्कार रकममा बढाइएको छ । गत सिजनमा ६७ लाख ३२ हजारको पुरस्कार रकम थियो । तर, यस सिजनमा भने यो बढेर ८० लाख १० हजार पुरस्कार रकम निर्धारण गरिएको छ । यसअनुसार यस सिजनमा १२ लाख ७८ हजार पुरस्कार राशि वृद्धि गरिएको छ ।
सबैभन्दा बढी पुरस्कार प्रतियोगिता
आठौं तथा अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप गोकर्ण फरेस्ट गल्फ रिसोर्टमा हुने गर्दछ । यस सिजनमा जुन २ देखि ६ सम्म यो प्रतियोगिता आयोजना हुनेछ । यो सिजनको सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशी रहेको प्रतियोगिता पनि हो । यस प्रतियोगिताको कूल पुरस्कार १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
फरक प्रतियोगितामा कम पुरस्कार
छैटौं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल एनपिजिए म्याच प्ले रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा हुने गर्दछ । नकआउटको आधारमा हुने यो प्रतियोगिता अन्य सात प्रतियोगिता भन्दा फरक हुन्छ । यसमा अर्डर अफ मेरिटका उत्कृष्ट १६ खेलाडीले मात्र खेल्न पाउने प्रावधान रहेको छ । यसको पुरस्कार पनि अरुभन्दा कम राखिएको छ । ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार रहेको यस प्रतियोगिता यस सिजनमा अप्रिल ७ देखि ९ सम्म हुनेछ ।
यसपटकको सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनका पुरस्कार
पहिलो हुनेले १ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् । उपविजेताले १ लाख २५ हजार, तेस्रोले १ लाख रुपैयाँ, चौथोले ८२ हजार रुपैयाँ र पाँचौँ हुने खेलाडीले ७२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । कट बनाउने शीर्ष १८ खेलाडीले पनि नगद प्राप्त गर्ने छन् ।
