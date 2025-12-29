कल्ली : भगवान् र राक्षसको कथा

आगामी फागुन १ गते रिलिजमा आउने फिल्म कल्लीको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ।
फरक बिषयवस्तुको फिल्मले भगवान् र राक्षसको कथा प्रस्तुत गरेको छ। फिल्मले मानिसभित्र हुने देवता र राक्षसको कथा उठान गरेको छ। मानिसको मनमा हुने देवताले परिश्रम, मिहिनेत र इमानको भाव बोक्छ भने राक्षसले लोभ, लालच र मोहको भाव बोक्छ भन्ने फिल्मा प्रस्तुत गरिएको छ।
मानिसले मनभित्रको देवतालाई मारेर राक्षसलाई निम्त्याएपछि उत्पन्न हुने परिस्थितीको कथाले फिल्मलाई फरक बनाएको छ। टिजरमा प्रस्तुत ब्याकग्राउन्ड स्कोर र केही संवादले दर्शकलाई आकर्षित गर्छ। नायिका परिक्षा लिम्बुलाई टिजरको अन्तिममा प्रस्तुत गरिएको छ। उनी सरप्राइज प्याकेजको रुपमा देखिएकी छिन्।
लेकाली इन्टरटेन्मेन्ट र कस्तुरी प्रोडक्सनको व्यारनमा किरण नेपालीद्वारा निर्मित फिल्म लक्ष्मण सुनारले निर्देशन गरेका छन्। सुनारकै कथा रहेको फिल्म महेश दवाडीले लेखेका छन्। उत्तम प्रधान, सौगात मल्ल, अर्पण थापा, बेनिशा हमाल, सुलक्षण भारती, नाजिर हुसेन, वर्षा राउत, बेगम नेपाली, विनोद न्यौपाने, रेयर राई, प्रियना आचार्य, अर्जुन गुरुङ, संजोग राणा, गीता अधिकारी, कुल बहादुर अधिकारी, सरस्वती खत्री, श्याम मगरलगायतले मूख्य भूमिकामा अभिनय गरेको फिल्ममा उपेश ढकाल, मञ्जिला बानिया“ र समर्पण खतिवडा बाल–कलाकार रहेका छन्।
फिल्ममा आशिष अविरल, सरित राई र केतन क्षेत्रीको संगीत, एनबी महर्जनको एक्सन, निसाल पौडेलको छायांकन र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ।
प्रतिक्रिया