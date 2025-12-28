भुस्मेमा सोनाम ल्होछारको अवसरमा भलिबल र महिला नृत्य प्रतियोगिता हुने

लमजुङ।
लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका–८ भुस्मेमा मञ्जुश्री सम्वत २८६२ औं ता ल्हो सोनाम ल्होछारको अवसरमा वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता तथा खुल्ला महिला नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएको छ । कार्यक्रम आगामी माघ १ गतेदेखि ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
तामाङ समुदायको महान सांस्कृतिक पर्व सोनाम ल्होछारको अवसर पारी आपसी सद्भाव, सामाजिक एकता, संस्कृति संरक्षण र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको आयोजक श्री लोक प्रिय युवा क्लबका अध्यक्ष मदम बहादुर तामाङले बताए ।
वि.सं. २०५२ सालमा स्थापना भएको लोक प्रिय युवा क्लबले भुस्मे क्षेत्रमा सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकुद तथा युवामैत्री गतिविधिहरु निरन्तर गर्दै आएको छ । क्लबले स्थापना कालदेखि नै स्थानीय युवालाई संगठित गर्दै समुदायमा सहभागिता र विकासमुखी सोच विस्तार गर्दै आएको आयोजकको भनाइ छ ।
पूर्ण रुपमा तामाङ समुदायको बसोबास रहेको भुस्मे गाउँ मौलिक सांस्कृतिक पहिचान बोकेको क्षेत्र हो । तामाङ होमस्टे, बेमौसमी तरकारी खेती र आलु उत्पादनका कारण गाउँ जिल्लामै परिचित छ । समुन्द्र सतहदेखि करिब १६ सय मिटर उचाइमा रहेको यस स्थानबाट लमजुङ हिमाल, अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला, माछापुच्छ्रे र मनास्लु हिमाल अवलोकन गर्न सकिने भएकाले पर्यटन सम्भावना समेत उच्च रहेको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत हुने वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले ३० हजार रुपैयाँ नगदसहित मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने द्वितीय हुने टिमलाई २० हजार रुपैयाँ नगद, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।
त्यसैगरी खुल्ला महिला नृत्य प्रतियोगितामा प्रथम हुने समूहलाई १५ हजार रुपैयाँ नगद र प्रमाणपत्र तथा द्वितीयलाई १० हजार रुपैयाँ नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । अध्यक्ष तामाङका अनुसार प्रतियोगितामा ३० वर्ष माथिका महिलाहरु मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । समूहमा ४ देखि ६ जना सहभागी हुनुपर्नेछ भने सबैले नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रम संचालनका लागि करिब १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ । पुरस्कार, मञ्च व्यवस्थापन, साउण्ड सिस्टम, प्रचार–प्रसार, निर्णायक तथा स्वयंसेवक व्यवस्थापन लगायत शीर्षकमा खर्च हुने जनाइएको छ ।
सोनाम ल्होछारको अवसरमा आयोजना गरिने यस खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमले स्थानीय प्रतिभाको पहिचान गर्ने, युवायुवती र दिदीबहिनीहरुको सक्रिय सहभागिता बढाउने र देश–विदेशमा रहेका समुदायका सदस्यहरुबीच भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विश्वास आयोजकले लिएको छ । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबै पक्षबाट सहयोग, सद्भाव र सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ ।
