सुनचाँदीको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान

काठमाडौँ।

नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले बुधबार पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार पनि सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान बनाएको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलका अनुसार बुधबार सुन तोलामा नौ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख ६८ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

हिजो मङ्गलबार छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

यसैबीच, आज चाँदीको मूल्यमा पनि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । आज चाँदीमा प्रतितोला १६५ रुपैयाँ बढेको छ ।

महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला ४ हजार ४२० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । यसअघि मङ्गलबार प्रतितोला ४ हजार २५५ रुपैयाँमा कायम थियो ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com