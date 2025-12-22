पुस ७ गते सोमबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : तपाईंका लागि दिन उत्तम छ । राज्यबाट लाभ, यश–कृति, कार्य सिद्धि हुन सक्छ ।

वृष : बिहान स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ । त्यसपछि भने राजनीतिक कार्यमा सफलता होला ।

मिथुन : बिहान धन लाभ हुन सक्छ । तर त्यसपछि स्वास्थ्य गडबड, काममा बाधा हुन सक्छ ।

कर्कट : दिन शुभ भएकाले आर्थिक लाभ, विजय, पारिवारिक सुख, समस्या समाधान होला ।

सिंह : तपाईंका लागि समय अनुकूल छ । कार्य सफल, धन लाभ, परीक्षा आदिमा विजय होला ।

कन्या : शुरुमा स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ । त्यसपछि भने स्वस्थता एवं कार्य सफल होला ।

तुला : बिहान लाभ–पराक्रम तर त्यसपछि विवाद, दिनचर्या अस्तव्यस्त नहोला भन्न सकिन्न ।

वृश्चिक : धन लाभ, मान–सम्मान, पढाइ, व्यापार आदिमा सफलता हुने सम्भावना देखिन्छ ।

धनु : दिन शुभ भएकाले खाद्यान्न प्राप्ति, भाग्योदय, कार्य सफल, सुख–सन्तोष हुने देखिन्छ ।

मकर : बिहान तनाव हुन सक्छ तर त्यसपछि भने सुख–सन्तोष एवं उपहारादि प्राप्त होला ।

कुम्भ : बिहान उत्तम भोजन, लाभ हुने देखिन्छ । तर त्यसपछिबाट भने भय, विवाद हुन सक्छ ।

मीन : समय अनुकूल हुँदा सुख–सन्तोष, पैसा प्राप्ति, मिष्ठान्न भोजन, पारिवारिक सुख होला ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com