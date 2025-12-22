पुस ७ गते सोमबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : तपाईंका लागि दिन उत्तम छ । राज्यबाट लाभ, यश–कृति, कार्य सिद्धि हुन सक्छ ।
वृष : बिहान स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ । त्यसपछि भने राजनीतिक कार्यमा सफलता होला ।
मिथुन : बिहान धन लाभ हुन सक्छ । तर त्यसपछि स्वास्थ्य गडबड, काममा बाधा हुन सक्छ ।
कर्कट : दिन शुभ भएकाले आर्थिक लाभ, विजय, पारिवारिक सुख, समस्या समाधान होला ।
सिंह : तपाईंका लागि समय अनुकूल छ । कार्य सफल, धन लाभ, परीक्षा आदिमा विजय होला ।
कन्या : शुरुमा स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ । त्यसपछि भने स्वस्थता एवं कार्य सफल होला ।
तुला : बिहान लाभ–पराक्रम तर त्यसपछि विवाद, दिनचर्या अस्तव्यस्त नहोला भन्न सकिन्न ।
वृश्चिक : धन लाभ, मान–सम्मान, पढाइ, व्यापार आदिमा सफलता हुने सम्भावना देखिन्छ ।
धनु : दिन शुभ भएकाले खाद्यान्न प्राप्ति, भाग्योदय, कार्य सफल, सुख–सन्तोष हुने देखिन्छ ।
मकर : बिहान तनाव हुन सक्छ तर त्यसपछि भने सुख–सन्तोष एवं उपहारादि प्राप्त होला ।
कुम्भ : बिहान उत्तम भोजन, लाभ हुने देखिन्छ । तर त्यसपछिबाट भने भय, विवाद हुन सक्छ ।
मीन : समय अनुकूल हुँदा सुख–सन्तोष, पैसा प्राप्ति, मिष्ठान्न भोजन, पारिवारिक सुख होला ।
