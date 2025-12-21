कौतुहलतामा बिगुल

आगामी माघ ९ गते रिलीज हुने बिगुलको सवा एक मिनेटको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ ।फस्र्टलुक पोस्टरले चर्चा पाइरहेको फिल्मको सार्वजनिक टिजरले कौतुलहता बढाउने काम गरेको छ ।रमेश कोइरालाद्वारा निर्देशित फिल्ममा राजनीति, परिवार, समाज, सम्बन्ध र मनोरञ्जनको समिश्रण छ ।
फिल्मबाट दर्शकले मनोरञ्जनका साथमा आफनो घर, समाज र देशमा के कस्ता घटना, राजनीति भइरहेको छ, त्यसबारेमा समेत जानकारी दिने विश्वास निर्देशक कोइरालाको छ । ‘फिल्मलाई मनोरञ्जनका साथमा विचारका रुपमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने सोचले बिगुल बनाएका हौं’ यसअघि मन मनमा, लीला र नीरमाया नामका फिल्म निर्देशन गरिसकेका निर्देशक कोइराला भन्छन् ‘हरेक नागरिकलाई आप्mनो देश र समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन फिल्मले भूमिका खेल्न सक्छ ।’
दिनेश कोइरालाको कथा र निर्माणमा बनेको फिल्मले पछिल्लो समय बजारमा एकै खाले विषयका बग्रेल्ती फिल्म आइरहेको अवस्थामा बिगुलमा आफूहरुले उठाएको मुख्य मुद्दा र अहिले जेन्जी पुस्ताले राखेको माग, देश विकास र परिवर्तनप्रति आम नेपालीको चाहनाको विषय मिल्न गएको कथाकार कोइरला बताउछन् । जेन्जी आन्दोलनप्रति समर्पित गरिएको फिल्ममा बेनीशा हमाल, नरेन खड्का, रमेश बुढाथोकी, नीर शाह, सरोज खनाल, हेमन्त बुढाथोकी, शिसिर वाङ्देल, बिनोद न्यौपाने, जेएन घिमीरे, गीता अधिकारी, मीरा पण्डित, मानश्री शर्मालगायतले अभिनय गरका छन् ।
म्याग्नोलिया ग्रुपको ब्यानरमा कल्पना पौडेलद्वारा प्रस्तुत फिल्ममा पटकथा र सम्वाद प्रदिप भारद्वाज र मौनता श्रेष्ठ, संगीत विश्वप्रकाश शर्मा, अर्जुन पोखरेल र मनोज चौलागाईंको संगीत, नृत्य निर्देशन कमल राई र कविराज गहतराज, द्वन्द्व निर्देशन एनवी महर्जन, छाया“कन शिव ढकाल र सम्पादन तारा थापा ‘किम्भे’ को रहेको छ । सूर्यकान्त कोइराला र महेश कोइराला सहनिर्माता रहेको फिल्मको वितरण काफिया फिल्मस् र श्री ब्याङ्केट्स इन्टरटेन्मेन्टले गर्ने छन् ।
