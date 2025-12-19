हिमालयन रिम फिल्म २०२५ प्रदर्शनीले द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदानप्रदानमा नयाँ अध्याय खोल्दै

काभ्रे।
हिमालयन रिम फिल्म प्रदर्शनी २०२५ को उद्घाटन काठमाडौं विश्वविद्यालयस्थित सीभी रमन अडिटोरियममा भव्य रूपमा सम्पन्न भयो ।
सांस्कृतिक र भौगोलिक सीमाहरू नाघेर संवाद स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित आयोजित यस सिनेमाई कार्यक्रमले नेपाल–चीनबीचको सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । प्रदर्शनीको काठमाडौं स्टपमा व्यापक रूपमा प्रशंसित चिनियाँ एनिमेटेड फिल्म “ह्वाइट स्नेक” र एआईजीसी पूर्ण–प्रक्रियामा निर्माण गरिएको हास्य नाटक “द स्पिरिट अफ द माउन्टेन्स” विशेष रूपमा प्रदर्शन गरियो। कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा फिल्मप्रेमीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो। पूर्वीय सौन्दर्यशास्त्र र गतिशील कथावाचनको संयोजनले दर्शकहरूलाई गहिरो श्रव्य–दृश्य अनुभव प्रदान ग¥यो ।
“सेतो सर्प” : पूर्वीय किंवदन्ती र दृश्य कविताको संगम
दिउँसो २ः०० बजेदेखि सुरु भएको फिल्म प्रदर्शनका क्रममा हल पूर्ण रूपमा भरिएको थियो । छोटो परिचयात्मक सत्रपछि चिनियाँ लोककथा “लेजेन्ड अफ द सेतो सर्प” बाट प्रेरित एनिमेटेड फिल्म “सेतो सर्प” प्रदर्शन गरियो । फिल्मले सर्प समात्ने गाउँबाट आएकी स्मृति हराएकी सेतो सर्प युवती र युवक आन जुआनबीचको भावनात्मक यात्रालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्छ । साहसिक यात्राका क्रममा उनीहरूबीच विकसित हुने प्रेम, लुकेको पहिचान र आसन्न द्वन्द्वले कथालाई थप गहिरो बनाउँछ। मसी–धुने चित्रकला जस्तो दृश्य शैली, सूक्ष्म चरित्र चित्रण र पूर्वीय दर्शनले भरिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिले दर्शकहरूलाई गहिरो रूपमा छोयो ।
स्क्रिनिङपछिको संवाद : सिर्जनाको पछाडिको सोचसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार
फिल्म प्रदर्शनपछि कार्यक्रम “स्क्रिनिङपछिको सिर्जनाकर्ता जडान” सत्रमा प्रवेश ग¥यो। प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत चीनका चलचित्र निर्माताहरूसँग दर्शकहरूले अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाए । दर्शकहरूले फिल्मको कलात्मक शैली, चरित्र निर्माण, तथा परम्परागत कथालाई आधुनिक माध्यममा कसरी रूपान्तरण गरियो भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखे। सिर्जनाकर्ताहरूले प्रत्येक प्रश्नको धैर्यपूर्वक उत्तर दिँदै जीवन्त र अर्थपूर्ण संवाद सिर्जना गरे, जसले कार्यक्रमलाई अझ स्मरणीय बनायो ।
केवल स्क्रिनिङ मात्र होइन : बहुआयामिक सांस्कृतिक अनुभव
फिल्म प्रदर्शनसँगै “सांस्कृतिक रचनात्मक स्टल” र “ब्लाइन्ड बक्स अन्तरक्रिया” क्षेत्र पनि सञ्चालनमा थिए। यी गतिविधिहरूले सहभागीहरूलाई फिल्मभन्दा बाहिर पनि चिनियाँ सांस्कृतिक अभिव्यक्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिन प्रेरित ग¥यो । यो प्रदर्शनी चीनको १९०५ फिल्म नेटवर्क द्वारा आयोजना गरिएको हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले सह–आयोजना गरेका हुन्। फिल्मको माध्यमबाट हिमालयन रिम क्षेत्रका युवाबीच संवाद, समझदारी र सहकार्यको पुल निर्माण गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो। एकै दिनमा सभागारभित्र बनेको अस्थायी तर आत्मीय “फिल्म हेर्ने समुदाय” ले मानवतावादी सांस्कृतिक आदानप्रदानको मूल्य उजागर ग¥यो।
डिसेम्बर २१ सम्म विविध कार्यक्रम
प्रदर्शनी डिसेम्बर २१ सम्म सञ्चालन हुनेछ। यस अवधिमा “नयाँ देवताहरूः याङ जियान”, “द लेजेन्ड अफ हेई २” जस्ता अन्य प्रशंसित चिनियाँ एनिमेटेड फिल्महरूको प्रदर्शन, साथै विषयगत व्याख्यान र रचनात्मक कार्यशालाहरू आयोजना गरिनेछन् ।
प्रदर्शनीका समग्र निर्देशक टोनी जियाका अनुसार, “चलचित्र एक विश्वव्यापी भाषा हो। यस्ता सिनेमाई संवादमार्फत दुवै देशका युवाहरूले एकअर्काको संस्कृति र सिर्जनात्मक सोचलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नेछन् र संयुक्त रूपमा हिमाली क्षेत्रका कथाहरू लेख्नेछन् ।”
