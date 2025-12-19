नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय निर्वाचन उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक

काठमाडौं ।
नेपाल चिकित्सक संघको आगामी माघ महिनामा हुने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । संघको निर्वाचन समितिले बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र छानबिनपछि प्रथम नामावली प्रकाशन गरेको हो ।
निर्वाचन समितिका अनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव, सह–कोषाध्यक्ष तथा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका चिकित्सकहरूको नाम प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरिएको छ । संघको आगामी नेतृत्व चयनका लागि हुने यो निर्वाचनलाई देशभरका चिकित्सक समुदायले चासोका साथ हेरेका छन् ।
निर्वाचन तालिकाअनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका कुल १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ । यसमा अध्यक्ष एक जना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक जना, उपाध्यक्ष सात जना (प्रदेश संयोजकसहित), महासचिव एक जना, कोषाध्यक्ष एक जना, सहसचिव एक जना, सह–कोषाध्यक्ष एक जना र सदस्य छ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन समितिले नियमअनुसार योग्य उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्दै यसलाई निर्वाचन प्रक्रियाको पहिलो औपचारिक चरणका रूपमा लिएको जनाएको छ । यसैबीच उम्मेदवारीमाथि दाबी–विरोधका लागि पुस ४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म संघको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदर्शनीमार्गमा लिखित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
दाबी–विरोधको समय सकिएपछि प्राप्त उजुरीहरूको छानबिन गरी उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । अन्तिम सूची प्रकाशनपछि औपचारिक चुनावी प्रचार–प्रसार र प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघ देशभरका चिकित्सकहरूको साझा पेशागत संस्था हो । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, चिकित्सकहरूको हकहित, कार्य वातावरण, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिमा संघको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसकारण आगामी निर्वाचनबाट चयन हुने नेतृत्वले संघको भावी दिशा तय गर्ने विश्वास गरिएको छ । निर्वाचन समितिले प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र विधानअनुसार सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै सदस्यलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ ।
