रविलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

बुटवल ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले बिगो र धरौटीबापतको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतको बुटवल इजलासले बिहीबार आदेशअनुसार बैंक ग्यारेन्टी बुझाएपछि लामिछाने थुनामुक्त हुनेछन् । सहकारी ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका रविलाई उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासमा बिहीबार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस भएको थियो । यसअघि मङ्सिर २५ गते तोकिएको पेशी ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि स्थगित भएको थियो । त्यस्तै, मङ्सिर ११ गते तय गरिएको पेशी लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित गरिएको थियो ।
उता, जिल्ला अदालत रूपन्देहीका एक अधिकृतका अनुसार, लामिछाने थुनामुक्त हुन भने केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । उच्च अदालत बुटवलको आदेश जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पुग्नुपर्छ । बिहीबार कार्यालय समय बन्द भएकाले शुक्रवारमात्रै जिल्ला अदालतमा उच्च अदालतको आदेश पुग्नेछ । आदेशपछि जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेले बुझाउने भनेको बिगोबापतको दामासाहीको रकम र धरौटीको बैंक ग्यारेन्टीको रुजु गर्नेछ । त्यसपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रवि लामिछानेलाई झिकाउन कारागार प्रशासनमा चिठी लेख्नेछ । चिठी पाएपछि कारागार प्रशासनले रविलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा बुझाउनेछ । बिहीबारको आदेशअनुसार, त्यहाँ उपस्थित भएर रविले पछि फैसलामा ठहरेबमोजिम बिगो र जरिवाना बुझाउन मञ्जुर छु भन्ने ब्यहोराको कागजमा सही गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसपछिको प्रक्रियाबारे ती अधिकृतले भने– ‘त्यो कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि उहाँ तारिख लिएर कारागारबाट बाहिर जानुहुनेछ ।’ बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफूले अपचलन गरेको भनिएको भाग बराबरको बिगो रकम दाखिल गरे पनि जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उहाँलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले गत भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
