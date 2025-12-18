रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दामा आज पेसी तोकियो

काठमाडौं ।
सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा आज पेसी तोकिएको छ। उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी राम बहादुर कुवरका अनुसार, अदालतले आज दुवै पक्षको पेसी सुनुवाइ गरेको हो।
गत हप्ता यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने निर्णयमा परेको थियो भने यसअघि दुई पटक लामिछाने पक्षका कानूनी व्यवसायीहरूले निवेदन दिएर बहस रोकिसकेका थिए।
बुटवलको सुप्रिम अदालतमा सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गरेका थिए। तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। यस आदेशविरुद्ध लामिछानेले भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
