जोन सीनाको संन्यास

एजेन्सी।

लगभग दुई दशक रेस्लिङ रिङमा कुस्ती खेलेका अमेरिकी रेस्लर जोन सीनाले सन्यास लिएका छन् । उनको अन्तिम खेल भने बिर्सनलायक बन्यो । यस भिडन्तमा उनी पराजित भएका हुन् ।

४८ वर्षीय सीनाले यही दिसेम्बर १३ तारिख शनिबारको दिन अन्तिम भिडन्तको रूपमा गुन्थरविरुद्ध कुस्ती खेल्नु पर्ने थियो । खेलको सुरुमा सीना फिट देखिएपनि त्यसपछि भने उनी विस्तारै अनफिट हुँदै गएको थियो । शायद, उनको उमेरले उनलाई त्यति शक्ति प्रदान गर्न सकेन ।

सीना कमजोर देखिएपछि रिङ जनरलले उनलाई ट्याप आउट गर्न बाध्य पारे । यो २० वर्षमा पहिलो पटक सीनाले कुनै खेलमा ट्याप आउट हुनु परे । सीना डब्लुडब्लुई च्याम्पियनशिपमा १७ पटक च्याम्पियन भएका रेस्लर हुन् । तर, यसपटक भने उनलाई शरीरले साथ दिएन । उनले हारपछि आफ्ना समर्थकहरूलाई सलाम गरेर रेस्लिङ करिअरबाट विदा लिएका थिए ।

जोन सीनाको करिअर

-सबैभन्दा बढी १७ पटक डब्लुडब्लुई च्याम्पियनसिप जितेको ।

-१९९९ मा प्रो रेसलिङ करिअर शुरुआत गरेको ।

-अल्टीमेट प्रो रेसलिङका लागि हेभीवेट च्याम्पियनसिप जितेको ।

-द मरीन (२००६), १२ राउन्ड्स (२००९), बंबल बी (२०१७) जस्ता चलचित्रबाट अभिनयमा पनि धाक जमाएको ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com