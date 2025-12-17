एमाले ११औँ महाधिवेशनमा मतदान सुस्त, कार्यतालिका प्रभावित

काठमाडौँ ।

नेकपा (एमाले) को ११औँ महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जारी मतदान प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा ढिलो गतिमा अघि बढिरहेको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार हालसम्म ३१२ मत खसेका छन् ।

मतदान प्रक्रियामा समय बढी लाग्दा व्यवस्थापनमै चुनौती देखिएको छ । एक प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न औसत ३० देखि ४० मिनेटसम्म समय लागिरहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । यही गतिमा मतदान जारी रहेमा सम्पूर्ण मतदान सम्पन्न हुन कम्तीमा १० घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल प्यानलसहित आमनेसामने छन् । दुबै पक्षले आ–आफ्नो पक्षमा मत तान्न अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् । मतदान ढिलाइका कारण महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ ।

निर्वाचन समितिले प्रक्रिया सहज बनाउन थप व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com