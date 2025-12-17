नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज बिहान ८ बजेदेखि मतदान सुरु हुँदै

काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज बिहान ८ बजेदेखि मतदान सुरु हुँदैछ । प्राविधिक समस्याका कारण मङ्गलवारका लागि तय गरिएको मतदान बुधबारका लागि सारिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको उम्मेदवार नामावलीमा युनिकोड र प्रिति फन्ट मिश्रित रूपमा प्रयोग हुँदा समस्या देखिएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । नामावलीलाई पूर्ण रूपमा युनिकोडमा रूपान्तरण गरी रुजु गर्न समय लागेपछि आयोगको निर्देशनअनुसार एक दिन मतदान स्थगित गरिएको उनले बताए ।
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न लागेको हो । अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल चुनावी मैदानमा रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया