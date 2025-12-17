देशभर मौसम मुख्यतया सफा

काठमाडौँ ।

हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज कोशी र बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । पश्चिम तराईका केही स्थानमा हुस्सु लागेको छ ।

दिउँसो देशभर मौसम सफा रहनेछ भने राति कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ । भोलि पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com