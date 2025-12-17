पुस २ गते बुधबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : शुरुमा धन लाभ, सफलता भए पनि मध्याह्नबाट अस्वस्थता, नोक्सानीको सम्भावना छ ।
वृष : तपाईंका लागि समय शुभ छ । पैसा प्राप्ति, विजय, सम्मान, समस्या समाधान हुन सक्छ ।
मिथुन : शुरुमा कार्य असफल भए पनि दिउँसोदेखि भने लाभ, सफलता मिल्ने सम्भावना छ ।
कर्कट : दिन शुभ देखिँदेन । अपच, दिनचर्या अस्तव्यस्त, कार्य असफल, शोकसन्ताप हुन सक्छ ।
सिंह : पूर्वाह्न लाभ, सम्मान भए पनि मध्याह्नबाट विवाद, अस्तव्यस्तता नहोला भन्न सकिन्न ।
कन्या : पूर्वाह्न धन नाश, दुःख–कष्ट हुन सक्छ । तर मध्याह्नबाट आर्थिक लाभ, सफलता होला ।
तुला : उपहार, मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति होला । दिउँसोदेखि भने खर्च, आँखामा समस्या आउन सक्छ ।
वृश्चिक : पूर्वाह्न अस्वस्थता, विवाद हुन सक्छ । तर मध्याह्नबाट लाभ, सफलता प्राप्ति हुन सक्छ ।
धनु : शुरुमा मिष्ठान्न भोजन, द्रव्य प्राप्ति होला । दिउँसोदेखि भने नोक्सानी एवं विवाद हुन सक्छ ।
मकर : समय उत्तम फलदायक छ । सुख–सन्तोष, कार्य सिद्धि, पैसा प्राप्ति, परिवार–सुख होला ।
कुम्भ : राज्यबाट त्रास, असफलता भए पनि मध्याह्न्नबाट भने सन्तोषको सास फेर्न सकिनेछ ।
मीन : तपाईंका लागि समय अनुकूल देखिँदैन । रोगको भय, कार्य बाधा, धन हानि, चिन्ता हुन सक्छ ।
