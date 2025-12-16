२ सय र ५ सयका भारु अब चल्ने

काठमाडौं ।
सरकारले भारतीय रुपियाँ (भारु) २०० र ५०० दरका नोटहरूलाई नेपालमा चलनचल्तीमा ल्याउन तथा दुवै देशबीच ओसारपसार गर्न अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ पछि निष्कासन भएका यी नोटहरूलाई नेपाली तथा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ हजार रुपियाँसम्म भारतबाट नेपाल भित्र्याउन वा नेपालबाट भारत लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि नेपालमा भारतीय रुपियाँका १०० दरका नोट मात्रै बोक्न र चलाउन अनुमति थियो । यो नयाँ निर्णयले दुवै देशका नागरिकहरूलाई थप सुविधा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको यो कदमले नेपाल–भारतबीचको आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले भारु २०० र ५०० दरका नोटहरूलाई नेपालमा वैधानिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बनाएको छ, जसले पर्यटन, व्यापार तथा दैनिक कारोबारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यससम्बन्धी थप विवरण तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने बताइएको छ ।
