मंसिरसम्म राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा झण्डै २१ प्रतिशत कम

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली (आरएमआईएस) का अनुसार मंसिर २९ गतेसम्म कुल ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ, जुन मंसिरसम्मको लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु आवका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य लिएको छ ।
सोअनुसार मंसिरसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । तर लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न नसक्दा सरकारमाथि थप दबाब बढ्ने संकेत देखिएको छ । मंसिर महिनाको मात्रै लक्ष्य ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेकोमा ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यसले मंसिर महिनामा ८४.३१ प्रतिशत प्रगति देखाए पनि समग्र लक्ष्य पूर्तिमा अझै चुनौती रहेको देखिन्छ ।
मंसिर २९ गते एकै दिनमा भने ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको आरएमआईएसले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सँग तुलना गर्दा चालु आवको लक्ष्य झन् बढाइएको देखिन्छ । २०८१/८२ मा वार्षिक राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । सो वर्ष मंसिरसम्मको लक्ष्य ४ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएकोमा मंसिर २९ गतेसम्म ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
त्यस्तै, मंसिर महिनामा मात्रै ७६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । अर्थविद्हरूले आयात घट्दो अवस्थामा रहनु, आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत सुस्त हुनु र करदाताको अनुपालन कमजोर हुनु राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुने प्रमुख कारण भएको बताउँदै आएका छन् । लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न नसकेमा विकास खर्च, सामाजिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी पनि उनीहरूको छ ।
