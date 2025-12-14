तत्कालीन अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

साढे तीन करोड बिगो

काठमाडौँ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा विघटित प्रतिनिधि सभाका अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा अख्तियारले चालिसेविरुद्ध करिब ४ करोडको बिगो दाबीसमेत गरेको छ । चालिसे २०७४ देखि २०७९ सम्म काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर थिए । २०७९ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं ३ बाट सांसद निर्वाचित भएका हुन् ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा चालिसे पत्नी मन्दिरा,छोराहरू सागर र सन्दीपका साथै बुहारी प्रमिला पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

