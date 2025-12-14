एमाले ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु, अध्यक्ष ओलीद्वारा सम्बोधन

काठमाडौँ।
नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्र भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । केहीबेरअघि सुरु भएको बन्दसत्रको प्रारम्भमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
बिहान ९ बजे सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र केन्द्रीय कमिटी बैठकलगायत कारणले ढिलाइ हुँदै दिउँसो ३ बजेपछि मात्रै सुरु भएको हो । यसअघि हिजो शनिबार भक्तपुरको सल्लाघारीमा महाधिवेशनको औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो ।
बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनका केही निर्णय उल्ट्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकले केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने तथा स्थायी कमिटी कायम राख्ने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
