राष्ट्र बैंकले साढे ६ अर्ब मुद्दतीमा राख्दै

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको ६ अर्ब ६० करोड रुपियाँलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । यो लगानीले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने बैंकहरूलाई उच्च ब्याजदरको अवसर प्रदान गर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले यसका लागि मंसिर २९ गतेसम्म ब्याजदर प्रस्ताव पेस गर्न बैंकहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
कुल लगानी रकमलाई विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूमा विभाजन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, वाणिज्य बैंकहरूमा ५ अर्ब २८ करोड रुपियाँ, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूमा ९९ करोड रुपियाँ र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूमा ३३ करोड रुपियाँ मुद्दती निक्षेपका रूपमा लगानी गरिनेछ । यो लगानी २०२५ डिसेम्बर १८ देखि २०२६ डिसेम्बर १८ सम्म ३६६ दिनका लागि रहनेछ, जसले केन्द्रीय बैंकको कोषलाई स्थिर प्रतिफल सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
लगानी प्राप्त गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेका कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । यसमा संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको, न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको, तरल सम्पत्ति खुद निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा बढी रहेको, रियल स्टेट कर्जा तोकिएभन्दा बढी नभएको, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफा भएको तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी भएको जस्ता सर्तहरू समावेश छन् । राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि विभिन्न समयमा कोषलाई मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया