“लुम्बिनी: शान्ति र प्राकृतिक सुन्दरताको विश्व प्रतीक”

गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी अहिले आफ्नो परम शान्ति र प्राकृतिक सौन्दर्यको चरम अवस्थामा छ। जाडोको मधुर मौसममा यहाँको पवित्र बगैंचा हरियालीले ढाकिएको देखिन्छ। मायादेवी मन्दिरको सेतो संरचना शान्त पोखरीको किनारमा झल्किँदै, वरपरको वातावरणलाई रहस्यमय र आध्यात्मिक बनाइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मठ क्षेत्रमा विभिन्न देशका भव्य मठहरू जस्तै थाई, चिनियाँ, जापानी र जर्मन मठहरू सुन्दर बगैंचासहित स्थापना गरिएको छ। यी रंगीन वास्तुकला र सौन्दर्यले लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको प्रतीक बनाएका छन्।
