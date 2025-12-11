मुगु कांग्रेसमा ठकुरीसहित ७ जनाको नाम सिफारिस

मुगु।
नेपाली कांग्रेस मुगुले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यस जिल्ला बाट पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी सहित ७ जना उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गरेको छ ।बुधवार बसेको कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तर्फ कांग्रेस सभापति एवम निवर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र पूर्व पार्टी सभापति खडकबहादुर शाही र महिला तर्फ रमाइली रावलको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ कालोपोथी फिल्मका निर्देशक मीन भाम, भीम तिरुवा र केशरकला मल्लको नाम सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा तर्फ कांग्रेस नेता तथा पूर्व शिक्षा राज्य मन्त्री हस्तबहादुर मल्लको एकल नाम सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया