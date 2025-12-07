नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको रुपन्देही एकता सभा सम्पन्न

बुटवल।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालमा दुईतिहाई जनमत कम्युनिस्टको भएको तर टुटफुटले समाजवादी क्रान्ति बाँकी रहेको बताउँदै त्यसैका लागि अहिलेको एकता अभियान थालिएको बताएका छन् । उनले १६ वटा वाम घटकको एकतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नभएको बताए ।
आइतबार रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजित रुपन्देही जिल्ला एकता सभामा बोल्दै उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको विकल्प नभएको दाबी गरे ।
एमाले दक्षिणपन्थी धार हो, माओवादीबाट निस्केका र मोहन विक्रमसँग रहेका संकृर्ण धार अहिलेको एकतामा नआएका हुन् तर त्यो समूहबाट पनि धेरै आउने वातावरण बन्दैछ उनले भने । अब वामहरुको संयुक्त मोर्चाको विकल्प छैन, प्रचण्ड र नेपालबाहेक नेतृत्वको विकल्प सोच्न पनि सकिदैन । उनले विप्लव र प्रभाकरको कडा आलोचना गरे ।
नेता गुरुङले अहिले १६ घटकको एकता भएको र समाजवाद यसको आधारभूत कार्यक्रम रहने बताउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको वातावरण बनाएर अघि जानुपर्ने प्रष्ट धारणा रहेको बताए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता चक्रपाणी खनाल बलदेवले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र जनार्दन शर्मा प्रभाकरले अन्तिम समयमा केपी ओलीलाई साथ दिने आरोप लगाए । नेता सोमप्रसाद पाण्डेले अब निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँदै एकताको सन्देश दिन चुनावी नतिजा निकाल्नु पर्ने बताउँदै पार्टीमा हिजोको पार्टी हेर्ने नभएर अहिलेको जिम्मेवारीलाई लिएर हिंड्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा माओवादी नेतृ चन्डीका यादव, मजदुर नेता चिन बहादुर गुरुङले पनि धारणा राखेका थिए ।
नेकपा माओवादीका रुपन्देही संयोजक निर्मल जिसी नारायणको अधयक्षतामा भएको कार्यक्रम कमल बस्यालले संचालन गरेका थिए । आइतबार एकता सभा भएको र छिटै जिल्ला नेतृत्व चयन हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया