मधेशका मुख्यमन्त्री यादवद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार

काठमाडौँ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण कुमार यादवले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट १-१ जनालाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन्। जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका महेश यादवलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। कांग्रेसका जंगीलाल राय र एकीकृत समाजवादीका कनिष पटेललाई बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको हाे।
नवनियुक्त ३ जना मन्त्रीहरुले आजै शपथ ग्रहण समेत गरेका छन्। ३ जना नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रदेशप्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ ग्रहण गराए ।
प्रतिक्रिया