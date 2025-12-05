गाईघाट–दिक्तेल सिधा सडक सञ्चालनको तयारी

माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रे
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार १९:२६
उदयपुर ।

सगरमाथा लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने गाईघाट–दिक्तेल सडकखण्डमा करिब छ महिना लामो प्रतीक्षापछि यसै महिनाको अन्त्यदेखि सिधा यातायात सुचारु हुने खबरले यस क्षेत्रका बासिन्दा र यात्रुहरूमा खुसी छाएको छ। गत वर्ष असोजमा अविरल वर्षाका कारण फोक्सिन्टारस्थित सुनकोशी नदीको १२ वर्ष पुरानो पक्की पुल बगाएपछि यस क्षेत्रको जीवनरेखा विच्छेद भएको थियो।

पुल बगाएपछि गत पुसमा जडान गरिएको बेलिब्रीज वर्षायाम सुरु भएसँगै चैतमा खोलिएको थियो। अब सोही बेलिब्रीज पुनर्जडानको कार्य सुरु हुनु यस भेगको आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो। गाईघाट दिक्तेल सडक योजना कार्यालयका अनुसार रु. ९६ लाखको लागतमा ठेक्का सम्झौता भई काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ।

नदीमा पानीको सतह घट्दै गएकाले अबको १० देखि १२ दिनभित्र बेलिब्रीज तयार भइसक्ने प्राविधिकहरूको अनुमानले कनेक्टिभिटीको आशालाई बल दिएको छ। सिधा यातायात अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू झोलुङ्गे पुल तरेर गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने र सामान ढुवानीमा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।

यो अस्थायी समाधान भए पनि कम्तीमा अर्को वर्षायाम सुरु नभएसम्मका लागि यसले सहजता ल्याउनेछ। सरकारले स्थायी पुल निर्माणको प्रक्रियालाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ ताकि नागरिकले हरेक वर्ष वर्षायाममा भोग्नुपर्ने सास्तीबाट स्थायी रूपमा मुक्ति पाउन सकुन्। तत्कालका लागि यो पहल स्वागतयोग्य छ र यसले स्थानीय जनजीवनलाई सहज बनाउनेमा दुईमत छैन।

