बादल भन्छन्- महाधिवेशन प्रतिस्पर्धा होइन, एकताको मोडमा जानुपर्छ

काठमाडौँ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले ११ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्न प्रतिस्पर्धामा जान नहुने बताएका छन्। काठमाडाैंमा शुक्रबार प्रेस चौतारी नेपालले गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बाेधन गर्दै उनले महाधिवेशनलाई एकताको बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने,-‘हामी एकताबद्ध भएर नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्छ, प्रतिगामी शक्तिहरूले नेतृत्वलाई सिद्ध्याउन चाहन्छन्। नेतृत्वको रक्षा गरेर मात्रै प्रतिक्रान्तिको षड्यन्त्र चिर्न सकिन्छ।’ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाएर जानुपर्ने सन्देश दिइसकेको समेत उनले बताए। विधानलाई संशोधन गरेर भएता पनि नेतृत्व चयन सर्वसम्मत हुने उनकाे भनाइ छ।
उनले भने,-‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ, नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ भन्नुभएको छ। पार्टीलाई अगाडि बढाउन वर्तमान अध्यक्षको कार्यशैली उचित छैन। त्यसैले निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क छ।’
एमालेलाई वामपन्थी आन्दोलनको मूल धारको रूपमा स्थापित गर्न र लोकप्रिय पार्टी बनाउन ओलीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उनकाे दावी छ। अहिले पनि एमाले र देशलाई ओलीको आवश्यकता रहेको जिकिर समेत उनले गरे। अहिलेको महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा जाँदा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लाने उपाध्यक्ष बादलले बताए ।
प्रतिक्रिया