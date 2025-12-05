प्रतिनिधि छनोटको विषयलाई लिएर च्यासलमा कार्यकर्ताबीच धकेलाधकेल

काठमाडौँ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पार्टीका कार्यकर्ताबीच धकेलाधेकेलको स्थिति सिर्जना भएको छ। आदिवासी जनजाती लोकतान्त्रिक महासंघका केही सदस्यहरू शुक्रवार दिउँसो महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा असन्तुष्टि राख्दै केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल पुगेका थिए ।

उनीहरूले सङ्गठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालसँग भेटेर आफ्ना कुरा राखिरहेका थिए । त्यसक्रममा च्यासलमै भएको अर्को समूहसँग उनीहरूको धकेलाधकेल भएको हो ।

एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन यही मङ्सिर २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीमा हुँदै छ । देशभरबाट प्रतिनिधिहरू छनोट भइसकेका छन् ।

एमाले प्रतिनिधि छनोटमा भेदभाव भएको भन्दै देशका विभिन्न अरू ठाउँमा पनि हातपातका घटनाहरु भएका थिए ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com