शोभितको पीआर अष्ट्रेलियार न्युजिल्याण्डमा पनि

आगामी मंसिर २६ गते रिलिजमा आउने फिल्म पीआर अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा पनि रिलिज हुने भएको छ।
फिल्मको निर्माण समूहले यी दुबै देशमा फिल्म सोल्डआउट भएको जनाएको छ। फिल्म मि.श्रेष्ठ प्रोप्राइत्री लिमिटेड र श्रेष्ठ फयास्लिटी म्यानेज्मेन्ट कम्पनीले खरिद गरेको हो।

कम्पनीका सञ्चालक विजेन्द्र श्रेष्ठले अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा प्रदर्शनका लागि खरिद गरेको जानकारी गराए। उनका अनुसार फिल्मले सामाजिक सन्देश दिने र सबैले बुझ्नुपर्ने विषय भएकाले सबैको मागअनुसार खरिद गरिएको हो। यसअघि यो फिल्म अष्ट्रेलियाकै विभिन्न स्थानमा ‘विशेष शो’ समेत गरिएको थियो। शो हेरेका अधिकांश दर्शकले फिल्म राम्रो बनेको भन्दै फिल्मको प्रशंसा गरेका थिए।

सलोन सलिना फिल्म्स्को ब्यानरमा रञ्जित साह र सन्तोष तिवारीको प्रस्तुति, लक्ष्मण सापकोटा र प्रदीप दाहालको निर्माण तथा शोभित बस्नेतको निर्देशनमा निर्मित फिल्ममा आरए सुरज पौडेल, विनिता कार्की, राजन कु“वर, पूजा चौधरी, आश्मा अधिकारी मस्तानी, विमला खत्री, गणेश बुढाथोकी, म्याक्स कृष्ण थापा, नवीन घायललगायतका कलाकारले प्रमुख भूमिकामा अभिनय गरेका छन्।

फिल्ममा नीर शाह, गौरी मल्ल, रवीन्द्र खड्का, उत्तम केसी नेपाल र दिक्पाल कार्की विशेष भूमिकामा छन्।
गणेश बुढाथोकीको लेखन रहेको फिल्ममा मानस राजको संगीत, सनुप पौडेल र नीतु पुनको गायन, रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी, सौरभ सायमी र सौरभ लामाको छायांकन र बन्दे प्रसादको सम्पादन रहेको छ।

