भ्रष्टाचारविरुद्वको बिगुल माघमा

भ्रष्टाचार विरुद्धको कथामा बनेको फिल्म बिगुलको फस्र्टलुक पोस्टरसँगै रिलिज डेट घोषणा गरिएको छ। रमेश कोइरालाको निर्देशन, कल्पना पौडेलको प्रस्तुति, दिनेश कोइरालाको कथा र निर्माण रहेको फिल्म माघ ९ गतेबाट देशव्यापी रिलिज हुने भएको हो।
सार्वजनिक तीन डिजाइनका पोस्टरमध्ये एउटामा अभिनेत्री बेनिशा हमाल गम्भीर भावमा छिन्। सोही पोस्टरमा राँको बोकेका एक हुल प्रदर्शनकारी देखिन्छन्। दोस्रो पोस्टरमा बेनिशा, अभिनेता नरेन खड्का र रमेश बुढाथोकी आक्रोशित मुद्रामा छन् भने अर्काे पोस्टरमा सबै प्रमुख कलाकारलाई समेटिएको छ।
गत भदौमा जेनजीले देशव्यापी क्रान्ति गरेको विषय बिगुलमा उठाइएको छ। ४ महिनाअघि नै तिनै विषय केन्द्रित भई फिल्म निर्माण हुनु अचम्मको संयोग भएको निर्माण पक्षले जनाएको छ।
‘फिल्मले युवा र महिलामा चेतना जगाई भ्रष्टाचार र विकृति उन्मूलनका लागि परिवर्तनको बिगुल फुकेको छ। आम नेपालीको समृद्ध र विकसित नयाँ नेपालको चाहनालाई सम्बोधन गरेको छ’ कथाकार तथा निर्माता दिनेश कोइराला भन्छन्। निर्देशक कोइरालाले पारिवारिक,सामाजिक न्याय र राजनीतिक सचेतनाबाट जन्मिएको नयाँ मार्ग, जहाँ भुँइ मान्छेको सपना, संघर्ष र बलिदानीको इतिहास फिल्ममा लेखिएको बताए।
म्याग्नोलिया ग्रुपको ब्यानरमा निर्मित फिल्ममा बेनिशाका साथमा नरेन खड्का, रमेश बुढाथोकी, नीर शाह, सरोज खनाल, हेमन्त बुढाथोकी, शिशिर वाङ्देल, विनोद न्यौपाने, जेएन घिमिरे, गीता अधिकारी, मीरा पण्डित, मानश्री शर्मालगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्। प्रदीप भारद्वाज र मौनता श्रेष्ठको पटकथा र संवाद, अर्जुन पोखरेल र मनोज चौलागाईंको संगीत, कमल राई र कविराज गहतराजको नृत्य निर्देशन, एनबी महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन, विश्वप्रकाश शर्मा, शिव ढकालको छाया“कन र तारा थापा किम्भेको सम्पादन रहेको छ।
