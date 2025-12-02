तोकिएकै समयमा निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौँ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘तोकिएकै समयमा निष्पक्ष निर्वाचन हुने’ दाबी गरेका छन् । कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन पर नसर्ने बताएका हुन् । ‘सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नै निर्वाचन हो । भयरहित र शान्तिपूर्ण चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ,’ उनले भने ।
निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन भइसकेको भन्दै उनले राजनीतिक दललाई निर्बाध रुपमा चुनावी गतिविधि गर्ने वातावरण सरकारले बनाइरहेको बताए ।
