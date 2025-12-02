देउवाको मध्यमार्गी धारले फुक्यो गाँठो: पुस २६ देखि २८ सम्म महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको निर्णय

महामन्त्रीद्वय विश्वस्त हुन सकेनन्

काठमाडौँ।

महाधिवेशन निर्वाचन अघि कि पछि भन्ने रस्साकस्सीका बीच नेपाली कांग्रेसले आउँदो पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशनको विषय थाँती राख्दै नियमित महाधिवेशनको समय तालिका ल्याउन सफल हुनुभएको हो । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आइरहेका थिए तर अब उनीहरूको माग पनि तत्काललाई रोकिएको छ । सभापति देउवाको अगुवाइमा पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका आए पनि महामन्त्रीद्वय भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरूले नियमित महाधिवेशन तोकिएको समयमा नभएमा विशेष महाधिवेशनको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्यतालिका अनुसार नयाँ क्रियाशील सदस्य वितरण मंसिर २० भित्र गरिसक्ने उल्लेख छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूको भावनासमेत सम्बोधन हुने गरी पुसमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बताए ।
महाधिवेशन मितिमा सहमति जुट्न नसक्दा केन्द्रीय समिति बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको थियो ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यबाहक सभापति खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग चरणबद्ध छलफल गरेपछि गाँठो फुकेको हो ।

