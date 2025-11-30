एकै वर्ष युरोकप र विश्वकप जितेका युवा पोर्चुगल

२७ नोभेम्बर २०२५ को साँझ, खालिफा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम सुनौलो प्रकाशले चम्किरहेको थियो । कतारमा त्यस साँझ पोर्चुगलका १७ वर्ष मुनिका युवा फुटबलरहरूका लागि अब केही पनि कल्पनामा मात्र सिमित थिएन । फाइनल खेल सकिएको सिट्टी बजेपछिको अंकमाल, आँशु र सम्पूर्ण पोर्चुगल टिमका युवा हृदयबाट एकैसाथ निस्केको गर्जनले इतिहास बदलिसकेको थियो । जसको प्रत्यक्ष साक्षी बनिरहेको थियो रंगशालामा उपस्थित हजारौं दर्शकहरुको गगनभेदी गुन्जायमान । किनभने पोर्चुगल पहिलोपटक १७ वर्षमुनिको विश्व च्याम्पियन बनेको थियो । ‘गोल्डेन बल’ जितेका मातेउस माइड र मैदानको अर्को छेउमा उभिएका ‘गोल्डेन ग्लोभ्स’ उचालेर बसेका गोलकिपर रोमारियो कुन्हाको अनुहारमा मुस्कान निरन्तर प्रवाह भइरहेको थियो ।
अल्बानियामा रचिएको सपना
गत मे महिनामा यस विशेष लक्ष्यको बीउ रोपिएको थियो । त्यहाँ टोलीले यू–१७ युरोपकप जितेको थियो । त्यो जितले त्यसभन्दा ठूलो मुकाम प्राप्तिका लागि श्री गणेशको संकेत गरेको थियो । किनभने त्यही टोलीले २२ वर्ष लामो अन्तरालपछि यू–१७ विश्वकपमा पुनरागमन गर्दै थियो । तर, कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन कि यात्रा यति टाढासम्म पुग्नेछ भनेर । युरोकप जित्नु शुभसाइतको सगुनको टीका जस्तै थियो भने अहिले विश्वकप जित्नु त्यही सगुनको आर्शीवाद ।
नयाँ नायकहरूको उदय
कतारमा पोर्चुगलले सफलता पाउनुअघिको यात्रा कुनै कोणले सरल भने थिएन । न्यू क्यालेडोनियाविरुद्ध ६–१ र मोरोक्कोविरुद्ध ६–० गोलअन्तरको जित आँधीबेहरी जस्तै सुरुवात थियो । त्यसपछि जापानले उनीहरूलाई कडा टक्कर दिँदै सपना पूरा गर्नका लागि कठिन संघर्ष आवश्यक छ भनेर झक्झक्यायो । त्यसपछि झनै निखारिएर उत्कृष्ट लय समातेको पोर्चुगललाई नकआउट चरणमा कसैले रोक्न सकेन । पहिले बेल्जियम अनि त्यसपछि मेक्सिकोलाई ५–० ले ध्वस्त पा¥यो । अनि स्विट्जरल्यान्डलाई पनि पाखा लगाउँदै सेमिफाइनल पुगेका उनीहरूलाई ब्राजिलले किनारसम्म धकेल्न प्रयास गरेका थिए । तर, रोक्न भने असर्मथ भयो । पेनाल्टी सुटआउटमा पोर्चुगलको भाग्य चम्किएपछि ब्राजिललाई हराएर फाइनलमा अस्ट्रियासँग भेट पक्का ग¥यो ।
जहाँ संगठित, अथक, जिद्दी अस्ट्रियाले ३२औं मिनेटसम्म बलियो पकड बनायो । तर, त्यसलाई चिर्दै एनिसियो काब्रालले निर्णायक गोल गरे । जुन गोलको आवाज अब उप्रान्त पोर्चुगल फुटबल इतिहासमा सधैँ गुन्जिरहनेछ । त्यति मात्रै होइन, त्यो उनले प्रतियोगितामा गरेको सातौं गोल थियो । तर, पोर्चुगललाई विश्वकपको ताज पहिराउने त्यो गोल बाँकी ६ गोलभन्दा बढी महत्वपूर्ण बन्यो । पोर्चुगलको विजय उत्सव खालिफा स्टेडियमभित्र मात्र सिमित थिएन । उक्त खेल प्रसारण भएका स्क्रिनहरूले पोर्चुगलका घरहरू र क्याफेहरूलाई उज्यालो पा¥यो । त्यही उज्यालोबीच देशका महान् नायक क्रिस्टियानो रोनाल्डोले दिएको बधाई सन्देशपछि सम्पूर्ण पोर्चुगीजहरूको उल्लास दोब्बर बन्यो । वास्तवमा रोनाल्डोलाई आदर्श मानेर हुर्केका पुस्ताले अहिले त्यस्तो अध्याय लेखेको थियो जुन स्वयं रोनाल्डोसहितको पुस्तालेसमेत आफ्नो उमेरमा कोर्न सकेका थिएनन् ।
अबको लक्ष्य विश्वकप २०२६ को उपाधितिर
पोर्चुगलले लामो समयदेखि लुइस फिगो, रुई कोस्टा, क्रिस्टियानो रोनाल्डोजस्ता फुटबलका जादुगरहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, अहिले यू–१७ टोलीले तीमध्येका कसैले पनि नगरेको काम सम्भव पारेका छन् । उनीहरूले एक वर्षभित्रै यू–१७ को युरोकप र विश्वकप गरी दुई उपाधि जितेर नयाँ इतिहास रचेका छन् । अब उमेर समूहबाट माथि उठेर पोर्चुगलको यात्रा आगामी जुन–जुलाईमा हुने फिफा विश्वकपतिर हुनेछ । जहाँ देशको सर्वकालीन हिरो रोनाल्डोको कप्तानीमा फिफा विश्वकपको ट्रफी उचाल्नुतिर केन्द्रित हुनेछ । यो सपना साकार होस् भन्ने चाहना पोर्चुगिज फ्यानहरूको मात्रै नभएर विश्वभर छरिएर रहेका करोडौं रोनाल्डो समर्थकहरूको पनि हो । अब हेर्न यो बाँकी छ कि यस अभियानमा ४० वर्ष लागेका रोनाल्डोसहितको पोर्चुगिज टोलीलाई सघाउन ६ महिनाको अन्तरालमा दुई प्रतिष्ठित उपाधि जितेका कतिजना यू–१७ का किशोरहरू सिनियर टोलीमा अटाउलान त ! यसको लागि केही समय धैर्य गर्नुपर्ने नै हुन्छ र जवाफ पनि समयले नै दिनेछ ।
