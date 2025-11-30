सिन्धुलीमा बस र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते

सिन्धुली ।
सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–२, गागनस्थित मदन भण्डारी राजमार्गमा आज बिहान भएको बस र मोटरसाइकल ठक्कर खाई दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
आज बिहान अन्दाजी सवा तीन बजे पोखराबाट कटारीतर्फ जाँदै गरेको बा ३ ख ७४६२ नम्बरको बस र डकाहाबाट झुघा तर्फ जाँदै गरेको ज ८ प ८१६४ नम्बरको मोटरसाइकल एक–आपसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनापछि गम्भीर घाइते दुईजनालाई तत्काल उद्धार गरी दुधौली नगर अस्पताल सिर्थौली पु¥याइएको थियो । उपचारका क्रममा मोटरसाइकलमा सवार दुधौली नगरपालिका–३ का २५ वर्षीय महेश कुमरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।
गम्भीर घाइते कमलामाई नगरपालिका–१४ चन्दनपुरका अन्दाजी २५-२६ वर्षीय दिपेश कुमरको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
बस चालक उदयपुरको कटारी नगरपालिका–३ बस्ने ३२ वर्षीय स्याम कुमार भट्टराई दुर्घटनापछि घटनास्थलबाट फरार भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी नायव उपरीक्षक सूर्य प्रकाश सुवेदीले जानकारी दिए ।
डिएसपी सुवेदीका अनुसार फरार चालकलाई नियन्त्रणमा लिन खोजतलासको कार्य सुरु गरिएको छ ।
घटनास्थलमा तत्काल उद्धार तथा प्रारम्भिक अनुसन्धानको लागि प्रहरी चौकी हतपतेबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको टोली र इलाका प्रहरी कार्यालय ढकाहाबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी टोली खटाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया