लोकन्तीमा रोमान्टिक एसराज र ऋचा

सामाजिक कथामा बनेको फिल्म लोकन्तीको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ।
आगामी मंसिर २६ गते अल नेपाल रिलिज हुने फिल्मको टिजरको शुरुमा नेपाली परम्परागत पञ्चेबाजाका साथमा अभिनेता एसराज गराच र अभिनेत्री ऋचा थापालाई बेहुला–बेहुलीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। टिजरमा उनीहरुलाई विभिन्न रोमान्टिक मुद्रामा प्रस्तुत गरिएको छ।

टिजर ओएसआर डिजिटल युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। परिवार, प्रेम, संघर्ष, शान्ति र समाजका सुक्ष्म द्वन्द्वलाई कथाको केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको फिल्म रञ्जित रानाले निर्देशन गरेका छन्। काजी लिम्बुको कथा रहेको फिल्ममा शंकर अधिकारी घायल, डा. ओमकृष्ण प्रसार्इं, दीपेन्द्र खड्का र सन्दीप डा“गीको शब्द रचना, विकास चौधरी र सन्दीप डा“गीको संगीत, विकास चौधरीको संगीत निर्देशन, यम बराल, मेलिना राई, अनु चौधरी, नारायण थापा, प्रताप दास, सबु केसी, अबनिस गिरी र सविन सेनको स्वर, कमल राईको नृत्य निर्देशन र रोनिश तामाङ च्याङ्बाको छायांकन रहेको छ।

कृसन फिल्म्स्को ब्यानरमा सन्तोष न्यौपानेद्वारा निर्मित फिल्ममा एसराज गराच र ऋचा थापाका साथमा कुमार न्यौपाने, विमला लिम्बु, विकास अधिकारी, दमन रुपाखेती, गोविन्द प्रभात, रमेश बुढा मगर, लेखनाथ भुसाल, अरुणबहादुर थापा, कुमारजंग थापा, दीपकजंग थापा, सुनीलजंग थापा, अस्मिता घोरासिनी थापा, राधिका रयमाझी थापा, सारू थापा, गंगा थापा, दिलकुमारी थापा, मथुरा थापा, मनिषा थापा, अर्जुन थापा, आयुषा थापा, बुद्धिबहादुर मिजार, सानुभाइ मिजार, सुष्मा पुरकोटी, सुप्रिया पुरकोटी, नारायण घर्ती मगरलगायतले अभिनय गरेका छन्।

