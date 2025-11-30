मंसिर १४ गते आइतबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : समय प्रतिकूल भएकाले आर्थिक नोक्सानी, चोटपटकको भय, निरर्थक खर्च हुन सक्छ ।
वृष : तपाईंका लागि समय उत्तम छ । द्रव्य लाभ, उत्तम भोजन, पारिवारिक सुख हुने देखिन्छ ।
मिथुन : सानै प्रयासमा सुख–सन्तोष, कार्य सफल, शारीरिक स्वस्थता, मन प्रफुल्लित होला ।
कर्कट : दिन बलवान् छ । राज्यबाट लाभ, प्रतिष्ठामा वृद्धि, व्यापारिक लाभ, यश वृद्धि हुन सक्छ ।
सिंह : दिन अनुकूल नहुँदा रोगव्याधिको भय, आर्थिक नोक्सानी, बाधा–व्यवधान हुन सक्छ ।
कन्या : समय शुभ छ । धन आर्जन, अधुरा कार्य पूरा, मान–सम्मान, समस्याको समाधान होला ।
तुला : शुभ समयको आगमन भएकाले द्रव्य लाभ, परीक्षा प्रतियोगितामा विजय हुने देखिन्छ ।
वृश्चिक : दिन उत्तम फलदायक छ । धन प्राप्ति, सुख–सन्तोष, गरेका कार्य सफल, सन्तुष्टि होला ।
धनु : पेटमा गडबडी हुन सक्छ । दौडधूप, विवाद हुन सक्ने भएकाले सजग रहनु बेस हुन्छ ।
मकर : समय शुभ भएकाले द्रव्य लाभ, सम्मानित हुने अवसर, जागिर–व्यापारमा सफलता होला ।
कुम्भ : दिन बलवान् छ । आर्थिक लाभ, शुभ खबर, मित्रजनबाट सहयोग, आत्मसन्तुष्टि हुने देखिन्छ ।
मीन : तपाईंका लागि समय शुभ छ । खाद्यान्न, उपहारादि वस्तु प्राप्ति, कार्य सफल हुन सक्छ ।
