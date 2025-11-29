एक सातामा सुन ८,९०० र चाँदी २४५ रुपैयाँले महँगियो

काठमाडौँ ।
एक साताको अवधिमा सुन र चाँदी दुबैको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंसिर ५ गते तोलामा २ लाख ४१ हजार ७०० रुपैयाँ रहेको छापावाल सुनको मूल्य मंसिर १२ गते बढेर २ लाख ५० हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी सुन एक हप्तामा प्रति तोला ८ हजार ९०० रुपैयाँले महँगिएको छ।
त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य पनि साताभर २४५ रुपैयाँले बढेको छ। मंसिर ५ मा तोलाको ३ हजार १०० रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य मंसिर १२ मा ३ हजार ३४५ रुपैयाँ पुगेको छ।
सुनको मूल्य मंसिर ७ मा २ लाख ४४ हजार ६००, मंसिर ८ मा २ लाख ४२ हजार ७००, मंसिर ९ मा २ लाख ४७ हजार ९०० तथा मंसिर १० र ११ मा २ लाख ४८ हजार ८०० कायम भएको थियो। यस्तै चाँदी मंसिर ७ मा ३ हजार १३५, मंसिर ८ मा ३ हजार ११५, मंसिर ९ मा ३ हजार २००, मंसिर १० मा ३ हजार २२० र मंसिर ११ मा ३ हजार २८० रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ।
