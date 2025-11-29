मंसिर १३ गते शनिबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : पैसा, वस्तु वा सेवा प्राप्त हुन सक्छ । बेलुकीपख भने अस्वस्थताको सम्भावना छ ।
वृष : दिन शुभ भएकाले कार्य सफलता, उपहारादि वस्तु प्राप्ति, धन लाभ हुने सम्भावना छ ।
मिथुन : तपाईंका लागि दिन अनुकूल छ । राज्यबाट लाभ, यश वृद्धि, कार्य सिद्धि, सुख–सन्तोष होला ।
कर्कट : स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । बेलुकीपख भने तपाईंका लागि राज्यबाट लाभ हुने देखिन्छ ।
सिंह :तपाईंलाई कुनै कुराको लाभ हुने देखिन्छ । तर बेलुकीपख भने अस्वस्थताको सम्भावना छ ।
कन्या : समय शुभ छ । आर्थिक लाभ, विजय, जीवनसाथीसँग आत्मीयता वृद्धि हुने देखिन्छ ।
तुला : समय शुभ भएकाले कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति, सन्तोष, समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
वृश्चिक : शुरुमा समस्यामा अल्झिनुपर्ने हुन सक्छ । तर बेलुकीपख कार्य सिद्धि, सन्तान–सुख होला ।
धनु : विविध कुराको लाभ, प्रसन्नता होला । बेलुका भने दौडधूप, पेट गडबड हुन सक्छ ।
मकर : समय उत्तम फलदायक छ । धन लाभ, सन्तुष्टि, आर्थिक लाभ, पराक्रम, सम्मान हुन सक्छ ।
कुम्भ : समय शुभ भएकाले मिष्ठान्न भोजन, कार्य सफल, सुख–सन्तोष, धन लाभ हुने देखिन्छ ।
मीन : शुरुमा नोक्सानी, अस्वस्थता हुन सक्छ । बेलुकीपख सफलता, उपहारादि वस्तु प्राप्ति होला ।
