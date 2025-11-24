चैतमा किन लाग्छ माया

एस एन्ड एस प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्मित फिल्म किन लाग्छ माया आगामी चैत्र ६ गते नेपालसहित संसारभर एकैसाथ रिलिजमा आउने भएको छ।
रिलिज डेट घोषणा गर्दै निर्माण पक्षले फिल्मको फस्ट लुक सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक फस्टलुकमा फिल्मका मुख्य कलाकारहरू सञ्जित भण्डारी, जाह्न्वी बस्नेत, सेडो रियल र ऋचा थापालाई प्रस्तुत गरिएको छ।

दाजुभाइबीचको मित्रता, एक–अर्काप्रतिको जिम्मेवारी, त्याग र विवाहपछि श्रीमान–श्रीमतीबीच विकसित हुने प्रेमको कथा बुनिएको फिल्म पारिवारिक तथा सामाजिक कथावस्तुमा छ।

सञ्जित भण्डारी र मोनु खड्काको निर्माण तथा कुवेर तामाङको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा सञ्जित भण्डारी, जाह्न्वी बस्नेत, ऋचा थापा, धिरेन शाक्य, मिस पबीको नामबाट परिचित पवित्रा साकी, हिउँ बाला गौतम, सबिन बास्तोला, रवि डंगोल, गोपाल ढकाल, राजेन्द्र खड्गी, गीता अधिकारी, निरोज खुलाल, सम्रान्त थापा, भेग पहरी, विनोद ढकाल, रामकाजी घिमिरे, रवीन्द्र खड्का, सुनील कटुवाल, नारायण प्रधान, सुभाष गजुरेल, रमेश घिमिरे, ईश्वर दाहाल, रामचन्द्र श्रेष्ठ, रूपा थापा, नेहा देव, श्री स्वस्थानी तामाङ, अनुजा भट्टराई घिमिरे, आरती बुढा, रामजी लमसाल, प्रज्ञान खड्का, बाल कलाकार आराध्या राज्यलक्ष्मी बीसी, विनायक सुनुवार, सुरित पूडासैनी.लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्।

म्यूजिक भिडियोमा काम गर्दै आएका कलाकार सेडो रियलले डेब्यु गर्न लागेको फिल्मको कथा उनकै अवधारणामा आधारित छ भने पटकथा र संवाद रामकाजी घिमिरे, संगीत पुस्कर सुनुवार र राजेन्द्र बजगाँईं, कोरियोग्राफी रामजी लामिछाने, नितिन वाइबा र अभि वाग्ले, एक्शन राजेन्द्र खड्गी, छायांकन रामशरण उप्रेती र सम्पादन टेकेन्द्र शाहको रहेको छ।

